Spritpreise steigen weiter

Mitten in der Sommerreisesaison steigen die Spritpreise in Deutschland weiter. Superbenzin der Sorte E10 hat inzwischen ein neues Jahreshoch erreicht, wie der ADAC mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kam der Kraftstoff demnach auf 1,852 Euro pro Liter. Das sind 6,4 Cent mehr als Anfang Juli. Der Dieselpreis lag bei 1,717 Euro, das ist zwar kein Jahreshoch, der Anstieg seit Anfang Juli ist mit 11,4 Cent allerdings drastisch.

Als Preistreiber sieht der ADAC unter anderem den im Juli gestiegenen Ölpreis. Allerdings dürfte auch die gestiegene Nachfrage nach Kraftstoffen durch den Sommerreiseverkehr eine Rolle spielen, hieß es. Grundsätzlich sei das Preisniveau aber «schon seit langem deutlich überhöht». Etwas günstiger tankt es sich am Vorabend der Urlaubsreise - dann sind die Preise an den Tankstellen in der Regel mehrere Cent geringer als am Morgen.