Die Spritpreise haben den Verbrauchern und Verbraucherinnen in den letzten Monaten sicherlich mehr als eine schlaflose Nacht beschert. Der Tankrabatt zeigte nicht im gewünschten Ausmaß Wirkung und seit er Ende August ausgelaufen ist, sind die Preise an den Tankstellen erneut ordentlich in die Höhe geschnellt.

Doch seit Anfang September fielen die Erdölpreise wieder - und das nicht zu knapp. Der Preis für Rohöl ist so niedrig wie seit Monaten nicht. Wie tecson schreibt, konnte letzte Woche das niedrigste Preisniveau seit Januar erreicht werden: Ein Barrel (159 Liter entspricht) der Rohölsorte Brent kostete am Dienstagmorgen, dem 13. September 2022, etwa 93,8 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) schaffte es sogar auf 85,14 Dollar pro Barrel. Daher stellt sich für viele Autofahrer*innen in Deutschland jetzt die Frage, wann die Preise an den Tankstellen endlich wieder fallen.

Rohölpreise fallen: Wird der Sprit wieder günstiger?

„Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Ölverteuerungen schnell und unverzüglich an die Verbraucher weitergegeben werden. Andersherum ist das nicht immer so“, ließ ein Sprecher des ADAC gegenüber RTL verlauten. Man müsse diesbezüglich auf den Wettbewerb setzen. Dennoch sei laut dem ADAC das Ausmaß der Preisanhebungen, ebenso wie das aktuell viel zu hohe Preisniveau, nicht zu rechtfertigen.

Der ADAC kritisiert zudem, dass bereits ab Mitte August - lang vor Ende des Tankrabatts - die Preise wieder angezogen hätten. Dazu schreibt der Automobil-Club auf seiner Website: "Die Aussicht auf eine verstärkte Nachfrage nach vergünstigtem Kraftstoff dürfte die Mineralölindustrie somit schon vor dem Auslaufen des Tankrabatts dazu bewogen haben, sich ein auskömmliches Preispolster zu verschaffen."

Die normalen Steuersätze für Kraftstoff gelten seit dem 1. September wieder. Seitdem gehört Deutschland wieder zu den teuersten Staaten in der EU. Nach Daten der EU-Kommission kostet Superbenzin nur in Finnland mehr. Bei Diesel liegt die Bundesrepublik hinter Schweden auf Platz 2. Zieht man die regionalen Daten des Kartellamts heran, liegen die teuren Regionen in Bayern bei Benzin sogar EU-weit auf dem ersten Platz.

"Nicht zu rechtfertigen": ADAC kritisiert überteuerte Kraftstoffpreise

Dass die Energiesteuer auf Diesel seit dem Ende des Tankrabatts wieder rund 21 Cent niedriger ist als auf Benzin, spiegle sich in den aktuellen Preisen "in keiner Weise" wider. Die Differenz zwischen Diesel und E10 ist so groß wie noch nie: Derzeit kostet ein Liter Diesel im Schnitt etwa 16,5 Cent mehr als der umweltschonendere Biokraftstoff.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Das Bundeskartellamt hätte zugesagt, sich die Preisbildung bei den Raffinerien und den anderen vorgelagerten Geschäftsketten genauer anzusehen. Auf die Ergebnisse dieser Untersuchung sei man schon sehr gespannt, verkündete der ADAC. Doch auch das Tankverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher könnten sich preisdämpfend auf den Markt auswirken: Auf ihrer Website rät der ADAC deshalb dazu, sich "vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im näheren Umfeld" zu informieren. Wer abends tanke, spare im Schnitt "zwölf Cent gegenüber den Morgenstunden". Das schont nicht nur den privaten Geldbeutel: Durch "preisbewusstes Tankverhalten" ließe sich der Wettbewerb fördern, was zu Preissenkungen führen könne.

