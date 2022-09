Krimi-Autor Uwe Ittensohn wohnt in Speyer

Uwe Ittensohn, geboren 1965 in Landau, ist gebürtiger Pfälzer und lebt schon seit seiner Kindheit in Speyer. Mit seinem schriftstellerischen Wirken will er die rheinland-pfälzische Kultur und Lebensart über ihre Grenzen hinaus bekannt machen. Bisher hat er vier Bücher veröffentlicht. Im Interview mit inRLP.de spricht Ittensohn darüber, woher er die Inspiration für seine Geschichten nimmt und was es ihm bedeutet, hauptberuflich als Schriftsteller tätig zu sein.

Seine schriftstellerische Karriere begann Ittensohn im Jahr 2015. "Zunächst war es als Hobby gedacht", erzählt er. Seine ersten beiden Bücher wurden nicht veröffentlicht, waren aber seine Eintrittskarte, als es darum ging, eine renommierte Literaturagentur zu finden. Seit Anfang 2021 ist er hauptberuflich als Schriftsteller tätig, getreu seinem Lebensmotto: "Wähle den Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten."

Mithilfe seiner Literaturagentur gelang es ihm, beim Gmeiner-Verlag in Meßkirch seinen Regionalkrimi "Requiem für den Kanzler" zu platzieren, der im Februar 2019 erstmals erschien. So wurde sein drittes Buch zur ersten seiner insgesamt vier Veröffentlichungen.

Die Inspiration für seine Regionalkrimis nimmt er aus seiner rheinland-pfälzischen Heimat. Seine Heimatstadt Speyer und die Dörfer entlang der Weinstraße haben es ihm besonders angetan.

Die Pfalz als Tatort: "Schauplätze scouten und den Menschen auf's Maul schauen"

"Situationen erleben, Schauplätze scouten und Menschen auf's Maul schauen. Ich mag es, in meine Bücher Charaktere einzustreuen, wie man sie überall auf den Wochenmärkten oder in Weinstuben antrifft", so Ittensohn.

Gerade hat der Schriftsteller den fünften Regionalkrimi seiner Reihe mit dem Titel "Winzerblut" beim Verlag abgegeben. Es handelt sich dabei um einen Krimi, bei dem sich alles um Winzer und Wein dreht und der eng am Puls der Zeit die Hintergründe aufzeigt, die derzeit die Weinbranche bewegen. Er wird Anfang Februar 2023 erscheinen. Für 2024 plant Ittensohn eine Neuauflage seines Vinotheken- und Wanderführers mit neuen Vinotheken und neuen Wanderrouten.