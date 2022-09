Achtung, Betrug! Vermeintliche SWS-Anrufe bei den Stadtwerken Speyer

Die Stadtwerke Speyer (SWS) warnen vor vermeintlichen SWS-Anrufen. Am Dienstag (15. September) warnte der Energieanbieter via Facebook seine Kund*innen vor vermeintlichen Partnern, die falsche Verträge in Umlauf bringen und sensible Daten wie Zählerstände, Energieverbräuche, persönliche Daten und Bankverbindungen abfragen.

Stadtwerke Speyer distanzieren sich von gefälschten Verträgen

In den letzten Tagen seien zahlreiche Kundenmeldungen bei den Stadtwerken Speyer eingegangen. Kund*innen berichteten, dass sie durch einen Anruf unter dieser Telefonnummer (071120500632), zu einem Beratungstermin über Solaranlagen eingeladen wurden. Die Anrufer gaben an, von SWS beauftragt worden zu sein, gaben die Stadtwerke Speyer in einem Facebookpost bekannt.

Andere Kund*innen gaben an, dass die Betrüger sensible Daten abfragten unter dem Vorwand, mit den SWS zusammenzuarbeiten. Es seien günstige Verträge angeboten worden. "Schließlich sollten die Interessierten über WhatsApp oder SMS ein Angebot mit Ja bestätigen", schildern die Stadtwerke Speyer empört. Leider handele es sich nicht um eine Vertragsbestätigung, sondern um einen Vertragsabschluss, so sollen in der Vergangenheit Kund*innen in die Falle gelockt worden sein.

Die Stadtwerke Speyer beteuern "Wir haben keine Kooperationen mit anderen Energiehändlern noch bieten wir Verträge/Tarifwechsel am Telefon an bzw. fragen Zählerdaten und Bankdaten ab!" und warnen davor sensible Daten am Telefon oder online weiterzugeben. Wenn du das Gefühl hast, dich betrifft diese Betrugsmasche, dann kannst du unter der Telefonnummer: 06232/625-0 oder via Mail: vertrieb@stadtwerke-speyer.de um Unterstützung bitten.