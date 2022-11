Buntes Laub rieselt aktuell überall von den Bäumen, aber wird es schon bald von den ersten Schneeflocken abgelöst? Meteorologen haben eine eiskalte Prognose für die kommenden Wochen: Denn eine "außergewöhnliche Ostwetterlage" soll den Monatswechsel von November auf Dezember richtig winterlich und frostig werden lassen.

Der Dezember wird demnach den Winter in Deutschland einläuten, erklärt Meteorologe Patrick Panke vom Portal wetter.de und stützt seine Vorhersage dabei auf das europäische EZMWF-Modell. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es zu Beginn eines Dezembers so kalt gewesen ist, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren." Die Temperaturen sollen bis in den "sehr strengen Frostbereich" abstürzen und ähneln damit eher der für Februar typischen Wetterlage.

Wettervorhersage für den Winter: Wann fällt der erste Schnee?

Bereits Anfang Dezember sollen die täglichen Höchstwerte gerade einmal den Gefrierpunkt erreichen und anschließend noch weiter absinken, nachts werde es bei Minusgraden in Teilen Deutschlands bitterkalt.

Der erste Schnee im Flachland lässt aber vermutlich noch länger auf sich warten: Dafür sei die kalte Kontinentalluft zu trocken, erklärt der Meteorologe. Im Süden und Osten Deutschlands kann es aber schon ab Mitte November Dauerfrost, dichten Nebel und "zapfige" Minusgrade geben, prognostizieren Experten.

Mehr zum Thema: Kälte-Schock oder Rekordwinter? So sehen die Prognosen für den Winter 2022/23 aus!