Kellinghusen vor 1 Stunde

Leichenfund

Skelettierte Leiche auf Firmengelände gefunden: Fall wirft viele Fragen auf

In Schleswig-Holstein ist eine skelettierte Leiche gefunden worden. Viele Fragen in diesem Fall sind offen. Aus diesem Grund wurden die menschlichen Überreste in die Rechtsmedizin nach Kiel geschickt.