München vor 16 Minuten

Siemens: Milliardenauftrag aus Indien für 1200 Lokomotiven

Indien hat eines der größten Schienennetze der Welt und zählt laut Siemens zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. Siemens Mobility will nun in großem Umfang daran partizipieren.