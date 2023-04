Wie die Thüringer Polizei meldet, ist am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 08:30 Uhr ein Sexualstraftäter aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt geflüchtet. Auch am Freitag, 14. April, dauert die Suche nach dem 44-Jährigen weiter an, wie die Ermittler am Morgen mitteilen.

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Erfurt sollte der Strafgefangenen Frank Hoffmann in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass sich der Mann im Raum Erfurt aufhält. Aber auch in der gesamten Region Thüringen ist ein Aufenthalt möglich. Der Weg über die Landesgrenzen nach Bayern ist zudem auch nicht weit. Auf Nachfrage von inFranken.de hat sich die Landespolizeiinspektion auch dazu geäußert.

Sexualstraftäter aus Thüringen könnte auch nach Bayern flüchten

Ein Sprecher der Polizei erklärte: "Ausschließen lässt sich in einem solchen Fall nie etwas. Mit den Kollegen in Bayern hat dementsprechend bereits der notwendige Austausch stattgefunden." Die Beamten in Bayern, aber wohl auch gerade in Oberfranken, im Gebiet um Coburg, dürfte mit besonderer Aufmerksamkeit unterwegs sein. Die Strecke nach Erfurt beträgt von dort immerhin nur rund 110 Kilometer.

In der Meldung zur Flucht heißt es weiter, dass der flüchtige Sexualstraftäter zuletzt mit einer schwarz grünen Camouflage-Hose, einer schwarzen Lederjacke und einem neongrünem Basecap bekleidet. Weiterhin trägt er auffällig viele Goldketten um seinen Hals.

Allerdings bestehe laut Polizei auch die Möglichkeit, dass der 44-Jährige seine Bekleidung gewechselt hat. Er könnte demnach inzwischen auch Frauenbekleidung tragen. Die Ermittler nennen weitere wichtige Merkmale des Flüchtigen.

Fahndung der Polizei nach Sexualstraftäter - wichtige Merkmale

Der flüchtige Frank Hoffmann ist zirka 1,80 Meter groß und wiegt schätzungsweise 90 Kilogramm. Der 44-Jährige hat eine Glatze und eine kleine Narbe über der rechten Augenbraue.

1,80 groß

etwa 90 Kilogramm

Glatze

kleine Narbe über der rechten Augenbraue

schwarz grüne Camouflage-Hose

schwarze Lederjacke

neongrünes Basecap

auch Frauenbekleidung denkbar

Wichtig: Der Gefangene gelte als gefährlich und könnte unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Strafgefangenen machen oder hat diesen am Donnerstag gesehen? Diese können Sie an jede Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 0361/7443-0 mit Angabe der Vorgangsnummer 0094633/2023 richten.