Die Nachricht machte Schlagzeilen, dass die große US Investmentbank JP Morgan Notfallpläne für abzusehende Stromausfälle in Deutschland bereithält. Im Ernstfall könnte so das Personal von Frankfurt nach London verlegt werden. In einem Interview mit ntv.de schätzt Energieexperte Christoph Maurer vom Beratungsunternehmen Consentec die reale Gefahr des Szenarios für Deutschland ein und spricht über die "Mitverantwortung" erneuerbarer Energien.

Maurer vertritt im Interview die Meinung, dass mit dem "Blackout-Begriff" zurzeit viel Wucher betrieben wird. Der damit gemeinte systemumfassende Stromausfall könne nie ausgeschlossen werden, ist aber mit dem Blick auf den kommenden Herbst und Winter kein primäres Problem.

Drohender Blackout ist ein Schreckgespenst - Rotierende Abschaltung möglich

Stattdessen besteht eher die Möglichkeit, bei Bedarf auf die Umsetzung einer bewusst rotierenden Abschaltung von Teilen des Stromnetzes zurückzugreifen, um das Energiesystem zu entlassen. Das heißt, so Maurer, auf die Verbraucher könnten Momente zukommen, in denen ihre Stadt oder Stadtteile für einen begrenzten Zeitraum vom Netz genommen werden. Es ist nicht schön - macht aber einen Unterschied, denn ein Blackout würde bedeuten, ein ganzes Land hätte keinen Strom.

Auf die Frage: "Welchen Beitrag können längere AKW-Laufzeiten zur deutschen Energiesicherheit liefern?" wollte der Experte nicht leugnen, dass sie einen Schlüssel zur Absicherung darstellen können. Sowohl im In- und Ausland kann sich eine Verlängerung der Laufzeit positiv auf die Absicherung der Energieversorgung auswirken. So sei es möglich, dass die weitere Nutzung der AKWs den Strompreis drücken könnte oder zur Einsparung von Gas bei der Stromerzeugung beiträgt. Oft würde ihm bei der ganzen Debatte die Einbeziehung dieser beiden Effekte zu kurz kommen. So sagt er: "Die AKW würden entweder Gas sparen oder den Preis verringern. Sie würden möglicherweise nicht beides gleichzeitig tun, aber dennoch einen Effekt haben."

Er räumte auch mit der Vorstellung auf, dass die Gefahr eines System-Blackouts durch die Umstellung auf erneuerbare Energien im Vergleich zu traditionellen Wegen höher wäre. Auf die Frage, worauf man achten müsste in einem System ohne Kohle, Atomenergie und Gas sagte er: "Dafür muss Vorsorge getroffen werden. Um während einer Dunkelflaute die Stromversorgung sicherstellen zu können, brauchen wir Reserveleistungen. Wie viel genau von dieser Reserveleistung man braucht und ob man die in Europa auch gemeinsam vorhalten kann, muss noch geklärt werden. Viele Rechnungen gehen davon aus, dass man um die 60 Gigawatt an Reservekraftwerken vorhalten muss. Zum Vergleich: Wir haben heute ungefähr eine Spitzenlast von 80 Gigawatt." Ein klimaneutrales Stromsystem sieht er deshalb auch nicht vor 2035 als realisierbar an - und empfindet das schon als sehr ambitioniert.

Experte meint: "Heizlüfter stellen Versorgungsrisiken dar"

Für den kommenden Winter kann er Verbrauchern nur zum richtigen Energiesparen raten. Zur Nutzung von Heizgeräten wie Heizlüftern rät er nicht, weil sie die Risiken für die Versorgungssicherheit im Stromsystem deutlich erhöhen könnten. So schob er zum Abschluss noch ein: "Eine große Aufgabe der nächsten zehn Jahre ist es, den Strommarkt zu digitalisieren. Auf mittlere Sicht erwarte ich, dass Verbraucher zeitvariable Preise sehen können. Es wird bald einen Unterschied machen, ob jemand sein E-Auto zu einer Zeit lädt, wo sehr viel Erneuerbare (Energien/Anm. d. Red.) eingespeist werden, oder wenn diese Leistung gerade nicht zur Verfügung steht und der Strompreis deswegen deutlich teurer ist."

Das könnte auch interessant sein:

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa