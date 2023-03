Update vom 5.3.2023, 11.33 Uhr: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in der Schützenhalle im Ortsteil Pente eine Geburtstagsfeier statt. Gegen 01:30 Uhr wurde ein weiblicher Gast der Feier vermisst. Bei der darauffolgenden Suche der anderen Gäste konnte die 19-Jährige gegen 02:40 Uhr schwer verletzt auf einer Wiese aufgefunden werden. Rettungskräfte begangen mit der sofortigen Reanimation der jungen Frau. Im Schockraum des Krankenhauses konnte jedoch nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden. Die Obduktion des Opfers wurde terminiert.

Die Personalien der circa 150 Gäste der Feier wurden durch ein Großaufgebot der Polizei mit technischer Unterstützung des THWs und der Freiwilligen Feuerwehr festgestellt. Zudem wurde eine Vielzahl der Gäste bereits befragt. Es befinden sich außerdem Polizeikräfte der Spurensicherung noch am Tatort. Neben dem im Raum stehenden Tötungsdeliktes besteht zusätzlich der Verdacht eines Sexualdeliktes. Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 20-jährigen deutschen Teilnehmer der Party. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Ursprüngliche Meldung vom 5.3.2023, 11.08 Uhr: Erneute Gewalttat in Bramsche

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag erneut eine Gewalttat gegeben. "Es gab ein Tötungsdelikt", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Weitere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück im Verlauf des Tages mitteilen.

Einem Bericht der BILD-Zeitung zufolge wurde eine 19-Jährige in einem Schützenhaus vergewaltigt und getötet.

Bluttat in Bramsche: Tatverdächtiger offenbar festgenommen

Laut der BILD soll eine 19-jährige Frau zunächst vergewaltigt und anschließend getötet worden sein. Der Vorfall soll sich Berichten zufolge auf einem nahe dem Schützenhaus gelegenen Sportplatz ereignet haben. Am Samstagabend fanden im Schützenhaus mehrere Geburtstagsfeiern statt.

Die örtliche Polizei und Feuerwehr sind aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Tatverdächtiger wurde dem Bericht zufolge bereits festgenommen. Ein Augenzeuge, der auf einer der Feiern im Schützenhaus war, berichtet gegenüber der BILD, die Polizei sei während der Feierlichkeiten plötzlich hereingestürmt und habe alle Anwesenden aufgefordert, stehenzubleiben. Niemand dürfe die Lokalität verlassen.

Alle Partygäste seien daraufhin aufgefordert worden, ihre Personalien vorzuzeigen. Es wurden Fotos von ihnen gemacht. Der Zeuge beschreibt, dass die Beamten sehr gründlich vorgegangen seien und von Körperteilen (Hände, Füße, Nabel, Kopf) Bilder gemacht hätten, um mögliche Beweise zu sichern.

Bramsche kommt nicht zur Ruhe

Es ist die zweite Bluttat in Bramsche innerhalb kurzer Zeit. Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.