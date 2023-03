Update vom 7.3.2023, 10 Uhr: Kannte die getötete 19-Jährige ihren Mörder? Polizei sucht weitere Zeugen

Im Fall der gewaltsam getöteten 19-Jährigen in Bramsche nehmen die Ermittler an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten. "Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben", sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer, am Montag mit Blick auf die Tat am Rande einer Geburtstagsfeier mit rund 150 Gästen. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei Teil der Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Eine Obduktion des Leichnams erfolgte laut der Staatsanwaltschaft bereits am Sonntag. Das Ergebnis solle aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt gegeben werden, sagte der Sprecher. Der mutmaßliche Täter, ein 20-Jähriger, hat bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Am Sonntag war Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes gegen den 20-Jährigen erlassen worden.

Indes bitten die Ermittler der Mordkommission um weitere Zeugenhinweise von den Partygästen. Gesucht würden Zeugen, die Hinweise etwa zu den Geschehnissen unmittelbar vor der Tat im Außenbereich geben könnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Montag mit. Auch zum 20-jährigen Tatverdächtigen suchen die Ermittler nach Hinweisen: "Wer kann Hinweise zum Verlassen des Tatorts / der Veranstaltung durch den Verdächtigen geben", fragten die Beamten in dem Aufruf.

Die Ermittler riefen zudem auf, Gerüchte, Spekulationen und Falschinformationen, die in sozialen Netzwerken und Messengern zu der Tat im Umlauf seien, nicht weiterzuverbreiten. "Wir bitten, sich nicht an Hass und Hetze zu beteiligen", sagte ein Polizeisprecher. Es seien Hassbotschaften gegen den Tatverdächtigen im Internet im Umlauf, die strafbar seien. Die Polizei verfolge diese Botschaften.

Die 19-Jährige war nach ersten Erkenntnissen während der Feier anlässlich eines 18. Geburtstages gegen 1.30 Uhr vermisst worden. Gäste hätten sie dann gemeinsam gesucht und schwer verletzt auf einer Wiese gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Im Krankenhaus sei dann der Tod festgestellt worden. Erste Befragungen in der Nacht zum Sonntag ergaben Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der schließlich in seiner Wohnung festgenommen wurde.

Update vom 6.3.2023, 10 Uhr: 19-Jährige bei Feier getötet - langwierige Ermittlungen stehen bevor

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier im niedersächsischen Bramsche geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück von langwierigen Ermittlungen aus. "Dieser Fall dürfte uns noch lange beschäftigen", sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auch mit Blick auf die rund 150 Gäste der Party in einer Schützenhalle in der Nacht zum Sonntag. Noch am Nachmittag hatte eine Haftrichterin Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 20-Jährigen erlassen. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus.

Erste Befragungen in der Nacht ergaben laut Staatsanwaltschaft Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der schließlich in seiner Wohnung festgenommen wurde. Nach Angaben der Ermittler schwieg er zunächst zu den Vorwürfen.

Die 19-Jährige war nach ersten Erkenntnissen während der Feier anlässlich eines 18. Geburtstages gegen 1.30 Uhr vermisst worden. Gäste hätten sie dann gemeinsam gesucht und schwer verletzt auf einer Wiese gefunden. Im Krankenhaus sei der Tod festgestellt worden. Details zu den Todesumständen des Opfers wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen, um kein mögliches Täterwissen preiszugeben.

Unterstützt vom Technischen Hilfswerk und von der Feuerwehr begann ein Großaufgebot der Polizei noch in der Nacht mit den Befragungen vor Ort. Alle noch anwesenden Partygäste seien festgehalten worden, um Fotos von ihnen zu machen und Personalien aufzunehmen, teilte die Polizei mit.

Erst am Dienstag hatte ein tödlicher Schusswaffen-Angriff auf einen 16-Jährigen in Bramsche für Entsetzen in der kleinen Gemeinde bei Osnabrück gesorgt. Ein 81 Jahre alter Mann schoss den Jungen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber von einer Grundschule an. Das Opfer starb einen Tag später in einer Klinik.

Update vom 5.3.2023, 19.30 Uhr: Nach Gewalttat in Bramsche - Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Tödliches Ende einer Geburtstagsfeier - eine 19-jährige Frau ist in Bramsche bei Osnabrück mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ermittelt werde auch wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück am Sonntag mit. Unter Tatverdacht steht ein 20-Jähriger, der festgenommen wurde. Das Opfer und der Verdächtige waren ersten Erkenntnissen zufolge beide bei einer Party mit rund 150 Gästen.

Während der ausgelassenen Feier in einer Schützenhalle im Bramscher Ortsteil Pente wurde die 19-Jährige laut Bericht gegen 1.30 Uhr vermisst. Nach einer gemeinsamen Suche anderer Gäste sei sie schwer verletzt auf einer Wiese gefunden worden. Es sei möglich, dass die Frau zu diesem Zeitpunkt schon tot gewesen sei, sagt Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer. Trotz der Reanimationsversuche durch Rettungskräfte sei dann im Krankenhaus der Tod festgestellt worden.

Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergeben der Staatsanwaltschaft zufolge Hinweise auf den 20-jährigen Deutschen. "Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden", sagt Retemeyer. Er habe sich zunächst nicht zu dem Geschehen geäußert. Noch am Sonntag wurde er einer Richterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen Mordes erließ.

Die Obduktion der Leiche begann laut den Ermittlern noch am Sonntag. Mit einem Ergebnis werde aber kurzfristig nicht gerechnet, sagte Retemeyer. Weitere Details zu Todesumständen des ebenfalls deutschen Opfers wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen. Nach den ersten Erkenntnissen wurde auf dem Gelände ein 18. Geburtstag gefeiert. Details etwa zu möglichen Beziehungen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei noch in der Nacht etwa 150 Gäste an der Schützenhalle festgehalten, um Personalien aufzunehmen und erste Befragungen durchzuführen. Von allen noch Anwesenden seien Fotos gemacht worden. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr unterstützten dabei etwa durch das Ausleuchten des mutmaßlichen Tatorts. Noch bis in den Sonntagnachmittag hinein wurden laut Polizei junge Partygäste von mehreren Notfallseelsorgern vor Ort betreut.

Mit der Tat ist die kleine Gemeinde innerhalb weniger Tage erneut in den Schlagzeilen. Erst am Dienstag hatte ein tödlicher Angriff mit einer Schusswaffe auf einen 16-Jährigen für Entsetzen gesorgt. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber von einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.

Der 81-Jährige verletzte auch sich selbst mit einer Pistole lebensgefährlich, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das Motiv der Tat sei weiter unklar. Gegen den Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft wurde ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen.

Update vom 5.3.2023, 11.33 Uhr: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in der Schützenhalle im Ortsteil Pente eine Geburtstagsfeier statt. Gegen 01:30 Uhr wurde ein weiblicher Gast der Feier vermisst. Bei der darauffolgenden Suche der anderen Gäste konnte die 19-Jährige gegen 02:40 Uhr schwer verletzt auf einer Wiese aufgefunden werden. Rettungskräfte begangen mit der sofortigen Reanimation der jungen Frau. Im Schockraum des Krankenhauses konnte jedoch nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden. Die Obduktion des Opfers wurde terminiert.

Die Personalien der circa 150 Gäste der Feier wurden durch ein Großaufgebot der Polizei mit technischer Unterstützung des THWs und der Freiwilligen Feuerwehr festgestellt. Zudem wurde eine Vielzahl der Gäste bereits befragt. Es befinden sich außerdem Polizeikräfte der Spurensicherung noch am Tatort. Neben dem im Raum stehenden Tötungsdeliktes besteht zusätzlich der Verdacht eines Sexualdeliktes. Nach ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 20-jährigen deutschen Teilnehmer der Party. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Ursprüngliche Meldung vom 5.3.2023, 11.08 Uhr: Erneute Gewalttat in Bramsche

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag erneut eine Gewalttat gegeben. "Es gab ein Tötungsdelikt", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Weitere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück im Verlauf des Tages mitteilen.

Einem Bericht der BILD-Zeitung zufolge wurde eine 19-Jährige in einem Schützenhaus vergewaltigt und getötet.

Bluttat in Bramsche: Tatverdächtiger offenbar festgenommen

Laut der BILD soll eine 19-jährige Frau zunächst vergewaltigt und anschließend getötet worden sein. Der Vorfall soll sich Berichten zufolge auf einem nahe dem Schützenhaus gelegenen Sportplatz ereignet haben. Am Samstagabend fanden im Schützenhaus mehrere Geburtstagsfeiern statt.

Die örtliche Polizei und Feuerwehr sind aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Tatverdächtiger wurde dem Bericht zufolge bereits festgenommen. Ein Augenzeuge, der auf einer der Feiern im Schützenhaus war, berichtet gegenüber der BILD, die Polizei sei während der Feierlichkeiten plötzlich hereingestürmt und habe alle Anwesenden aufgefordert, stehenzubleiben. Niemand dürfe die Lokalität verlassen.

Alle Partygäste seien daraufhin aufgefordert worden, ihre Personalien vorzuzeigen. Es wurden Fotos von ihnen gemacht. Der Zeuge beschreibt, dass die Beamten sehr gründlich vorgegangen seien und von Körperteilen (Hände, Füße, Nabel, Kopf) Bilder gemacht hätten, um mögliche Beweise zu sichern.

Bramsche kommt nicht zur Ruhe

Es ist die zweite Bluttat in Bramsche innerhalb kurzer Zeit. Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.