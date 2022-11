Singapur vor 30 Minuten

Scholz bietet Asien-Pazifik-Region engere Partnerschaft an

Eine Abkopplung von China strebt Bundeskanzler Olaf Scholz zwar nicht an, doch die Handelsbeziehungen in der Asien-Pazifik-Region will er breiter aufstellen. Das macht Scholz in Singapur deutlich.