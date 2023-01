Silvester und Neujahr waren extrem warm - war's das jetzt mit dem Winter? Noch nicht ganz, sagen Meteorologen. Schon zum Dreikönigstag (6. Januar 2023) kann es wieder deutlich kühler werden.

Wie der Meteorologe Björn Alexander bei ntv.de schreibt, ist dafür das Tief "Magdalene" verantwortlich. Das Tief hat uns bislang milde Luft gebracht - ein Tief hat aber immer zwei Seiten, gibt auch Corinna Borau von wetter.com zu bedenken. Denn nun zieht das Tiefdruckgebiet in Richtung Dänemark und könnte dort die skandinavische Luft "anzapfen".

Winter-Comeback schon Ende der Woche? Das sagen die Wettermodelle

Zumindest im Nordosten des Landes heißt das: Frost, Glätte und Schnee sogar bis in die tiefen Lagen sind möglich. Die Temperaturen liegen dabei höchstens knapp über dem Gefrierpunkt. Es sei sogar Dauerfrost denkbar, sagt Alexander voraus. "Aber nicht nur dort könnten Eis und Glätte zurückkehren. Ein Teil der Wettermodelle hat bis zum Ende der Woche nahezu in ganz Deutschland Schnee im Angebot", heißt es vom Wetterexperten. Aber Vorsicht, andere Modelle sagen nämlich wiederum deutlich milderes Wetter voraus.

Dazu gehört zum Beispiel das amerikanische Wettermodell der Behörde NOAA. Meteorologe Dominik Jung spricht von einer "schockierenden Winterprognose" der Amerikaner. Januar, Februar und März sollen laut der Langzeitvorhersage deutlich zu warm werden, mit Abweichungen von bis zu drei Grad im Vergleich zum Klimamittel. "Ich wage mal die Prognose, wenn das so kommt, dann dürfte der aktuelle Winter einer der wärmsten werden, seit Beginn der Wetteraufzeichnung", sagt Jung. Die NOAA-Prognose sei jedoch "ein ganz grober Klimatrend".

Die Wetterexperten von wetter.de weisen ebenso darauf hin, dass es sich bei den Langzeitprognosen um experimentelle Modelle handele. "Die Europäer berechnen in ihrem Langfristmodell durchaus eine Abkühlung ab Mitte Januar", heißt es. "Es liegt also Spannung in der Luft."

Winter viel zu warm? Polarwirbel könnte noch für Überraschung sorgen

Inzwischen zeigen immer mehr Modelle Mitte Januar einen Temperaturabfall an. Die Chance auf ein Winter-Comeback stehen somit gar nicht schlecht. Wieso aber die große Unsicherheit? Wie immer bei Wettervorhersagen gibt es viele Einflussfaktoren. Zum Beispiel muss das Tief "Magdalene" weit genug nach Norden ziehen, dass es die eisige Luft aus Skandinavien erreicht und zu uns schieben kann. Für Schnee braucht es aber auch Niederschlag, dafür ist ebenfalls die richtige Konstellation an Tiefs nötig. Und dann wäre da noch der Polarwirbel.

Im Dezember konnten wir bereits erleben, wie schnell der Polarwirbel den Winter zurückbringen kann. Der Wirbel hält normalerweise die kalte Polarluft über dem Nordpol. Wird der Luftstrom gestört oder instabil, kann die kalte Luft aber bis zu uns durchschlagen. Manche Experten erwarten, dass der Polarwirbel im Laufe des Januars wieder instabil werden kann - wir sollten den Winter also noch nicht abschreiben.

Bis es aber soweit ist, müssen wir uns vorerst auf eine gemächliche Abkühlung einstellen. Am Dienstag (3. Januar 2022) sind entlang des Rheins noch bis zu 12 Grad möglich. In den übrigen Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen eher im einstelligen Bereich mit maximal neun Grad. Vielerorts wird es sonnig, nur in Richtung Alpen bleibt der Himmel bedeckt und es kann regnen.

Vor dem Kälteeinbruch an Dreikönig: So wird das Wetter in Deutschland

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen fast unverändert, jedoch wird das Wetter "turbulenter", so Borau von wetter.com. Während es im Süden weiter auflockert, frischt in der Nordhälfte der Wind auf. Besonders an der Nordsee wird es stürmisch, dazu kommt viel Regen. Der Donnerstag wird dagegen angenehmer, aber wechselhaft bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad.

An Dreikönig wird es dann spannend. Kommt tatsächlich die Kaltluft aus dem Norden, könnte das durchaus die Weichen für den Hochwinter stellen, erklärt Björn Alexander. Der Hochwinter ist zwischen Mitte Januar bis in den Februar und für gewöhnlich die kälteste Zeit des Jahres. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, muss das aber nichts heißen. Auch im März kann eine Störung des Polarwirbels noch für einen plötzlichen Wintereinbruch sorgen,