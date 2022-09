Eine Rettungsaktion mit traurigem Ende hat sich am Sonntagnachmittag (4. September 2022) in der Ostsee bei Kappeln (Landkreis Schleswig-Flensburg) ereignet.

Ein 38-jähriger Mann aus der Region hat am Sonntag beobachtet, wie eine Urlauberfamilie am Weidefelder Strand in Not geriet. Es herrschte ein extremer Ostwind an diesem Tag. So teilte es die Polizei der Deutschen Presseagentur (dpa) am Montag (5. September 2022) mit.

Gefährliche Rettungsaktion an der Ostsee: 38-Jähriger ertrinkt

Der 38-Jährige hätte der Familie geholfen, indem er deren elfjährige Tochter vor dem Ertrinken gerettet habe. Das Mädchen konnte in Sicherheit gebracht werden. Der Mann allerdings schaffe es nicht mehr aus dem Wasser.

Eine großangelegte, etwa zweistündige Suchaktion mit Booten und einem Hubschrauber verlief ohne Erfolg. Passant*innen fanden den Mann schließlich später am Abend tot im Wasser. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.

mit dpa