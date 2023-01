Markdorf vor 1 Stunde

Mit mehreren Schüssen

Mann soll Ehefrau in Geschäft erschossen haben - danach stieg er in ein Taxi und fuhr davon

In einem Geschäft in Markdorf ist am Samstag eine 44 Jahre alte Frau erschossen worden. Tatverdächtig ist der getrennt von der Frau lebende Ehemann. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.