Ein Absperrband der Polizei hängt vor einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees. Dahinter stehen Polizisten und Helfer. In dem Geschäft ist am Samstag eine Frau getötet worden. Ein Mann sei als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Foto: David Pichler (TNN)

