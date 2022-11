FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat SPD und Grüne zu mehr Disziplin bei der Umsetzung des gemeinsamen Koalitionsvertrags im Bund aufgerufen. Man habe sich auf Dinge geeinigt, die man nun auch "zähneknirschend" umsetzen müsse.

"Dass jetzt aber ständig Grüne und die SPD kommen und neue Forderungen aufmachen, das geht nicht mehr. Wenn sich das nicht absehbar ändert, haben wir ein fundamentales Problem" sagte Kubicki der Bild-Zeitung am Dienstag.

Konkret kritisierte Kubicki Forderungen nach einem Tempolimit, dem Stopp von Straßenbauprojekten und Steuererhöhungen. So hatte etwa SPD-Chefin Saskia Esken wiederholt eine Vermögensabgabe für Reiche gefordert. Kubicki sagte, das gehe so nicht weiter.

Tempolimit, Energie, Bürgergeld - Liste der Unstimmigkeiten ist lang

Besonders bei der Energiepolitik sieht Kubicki Probleme. "Die größte Kröte, die wir als FDP geschluckt haben, ist, dass die Kernkraftwerke nicht bis Mitte 2024 weiterlaufen können. Es ärgert mich zu Tode, dass wir nun plötzlich kein Gas in der Nordsee fördern wollen, weil es Klima- und Energieminister Robert Habeck nicht mehr will", beschwerte sich der Liberale in der Bild.

Bei der Energie-"Kröte" bleibt es aber nicht. Vor allem ein Herzensprojekt der SPD stößt Kubicki mittlerweile sauer auf. "Wir verteidigen derzeit das Bürgergeld. Obwohl mir das komplett gegen den Strich geht." Wenn beim Bürgergeld hohe Möglichkeiten zum Zuverdienst zugelassen würden, schaffe man damit den Anreiz ab, voll arbeiten zu gehen, so Kubicki. Die Menschen verlören den Glauben an den Sozialstaat, wenn sich Arbeit nicht mehr lohne.

Das Bürgergeld soll das heutige Hartz-IV-System ablösen. Es war im Bundesrat am Widerstand von Landesregierungen mit Führung oder Beteiligung der Union gescheitert. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll am Mittwoch einen Kompromiss finden.

Und zuletzt holt der studierte Rechtsanwalt und Volkswirt gegen die Migrationspolitik der Koalitionspartner aus - vor allem gegen die Haltung zu Mittelmeer-Flüchtlingen. "Ein absolutes Stück aus dem Tollhaus: Wir finanzieren in der Migrationspolitik jetzt von Staats wegen ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer für private Seenotrettung. Das ist komplett gegen die Interessen der südlichen EU-Staaten und auch gegen unsere eigenen", bemängelt Kubicki.

