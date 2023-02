Der erste Sahara-Staub des Jahres über Europa könnte sich am Donnerstag (23. Februar 2023) in Deutschland auf Autos und an Fenstern bemerkbar machen. Das teilte der Copernicus-Atmosphärendienst der EU mit. Mit großen Auswirkungen auf die Qualität der Atemluft sei in Deutschland eher nicht zu rechnen, aber Regen könnte den Staub am Donnerstag zu Boden bringen, sagte der leitende Copernicus-Wissenschaftler Mark Parrington auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorhersage zufolge sollte der Sahara-Staub bereits am Mittwoch den Nordwesten Deutschlands erreichen und sich im Laufe des Tages und am Donnerstag weiter über das Land ausbreiten. Der größte Teil des Staubs befindet sich demnach aber in großer Höhe.

Sahara-Staub über Deutschland: Allergien können verstärkt werden

Größere Mengen Staub aus Nordafrika hatte dem Atmosphärendienst zufolge in dieser Woche erstmals in diesem Jahr Europa erreicht und bewegten sich von der Iberischen Halbinsel in Richtung Frankreich sowie Mittel- und Osteuropa. Auswirkungen auf die Luftqualität waren vor allem für Portugal und Spanien erwartet.

Sahara-Staub könne die menschliche Gesundheit und den Energiesektor beeinträchtigen, hieß es einer Copernicus-Mitteilung. So könnten etwa Allergien verstärkt werden. Die Staubpartikel in der Atmosphäre könnten auch die Generierung von Solarenergie beeinträchtigen. Typisch für Sahara-Staub ist eine rötliche Verfärbung des Himmels.

In Bayern kann auf den Sahara-Staub sogar Schnee folgen. Die höchste Konzentration der Staubpartikel werde im Freistaat in der Nacht zu Donnerstag und damit in Dunkelheit auftreten, so dass diesmal das Wetterphänomen wohl etwas unspektakulärer ausfallen dürfte, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagt. Zum Wochenende wird dann ein Temperatursturz erwartet, der durch ein Tiefdruckgebiet ausgelöst wird.

Kalte Luftmassen schieben sich bereits ab Freitag in den Süden Deutschlands. Nur noch bis zu drei Grad warm soll es tagsüber werden, in der Nacht sinken die Temperaturen örtlich auch wieder auf unter 0 Grad. In Oberbayern und in den Alpentälern rechnet der DWD nach dem bisherigen Wettermodell mit viel Schnee. "Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind da teilweise aus heutiger Sicht möglich, der auch liegen bleibt", sagte der Meteorologe. Selbst tiefere Lagen seien betroffen. Im März soll allerdings schon der nächste Wärmeberg auf uns warten.Hier könnt ihr die genaue Vorhersage für den Start in den neuen Monat lesen.