2. bis 4. Juni 2023 - Das Datum für Rock am Ring 2023: Nach zwei Jahren Pause feierte das beliebte Rockfestival 2022 ein Comeback und geht im nächsten Jahr weiter. Am Mittwoch (23. August 2022) ist der Vorverkauf für RaR 2023 gestartet. Noch lassen Bands jedoch auf sich warten. Die Veranstalter halten sich bedeckt bezüglich des Line-ups für das kommende Jahr.

Die Early Bird Tickets kosten 199 Euro. Das sind 50 Euro mehr als für die Ausgabe von 2020 (die in diesem Jahr nachgeholt wurde). Ein Preis, der einigen Fans böse aufstößt, wie sie in sozialen Medien erklären. Kritisiert wird unter anderem die Schweigsamkeit der Veranstalter.

Rock am Ring 2023: Ticketpreise stoßen einigen Fans böse auf

Bei Facebook werden die Rufe nach Ankündigungen von Bands immer lauter. Viele Fans von Rock am Ring wollen keine Tickets kaufen, solange sie nicht wissen, wer im kommenden Jahr auftreten wird. "Es wäre schon toll, wenn ihr wenigstens vorab mal die ein oder andere Band bekannt geben würdet", schreibt eine Nutzerin. Und damit ist sie nicht alleine. "Keine einzige Band und dann dieser Preisaufschlag?", kritisiert ein anderer Nutzer.

Die Ticketpreise stoßen vielen Kommentatoren böse auf. "Die Preise haben nichts mehr mit Early Bird zu tun! 270 Euro im VVK - Frechheit!", heißt es unter einem Beitrag auf der Facebookseite des Festivals. Doch es gibt auch Fürsprecher: "Für 100 Euro die Karte gibts halt keine 3 Headliner + viele andere Bands." Derselbe Nutzer erklärt in seinem Kommentar auch, dass Musikfans für 100 Euro beispielsweise nicht mal ein Konzert von Metallica besuchen könnten. "Die Ticketpreise kann man auch nicht ganz mit den letzten vergleichen, da 2 Jahre Corona dazwischen liegen", sagt ein anderer Nutzer.

Indes werden immer wieder auch Stimmen laut, die die Organisation von Rock am Ring 2022 kritisieren. Hier sei einiges zu verbessern. Doch am Ende beweisen ein paar Fans Galgenhumor: "Bei den Preisen müsste mindestens Metallica und System of a Down spielen und Freddie Mercury wieder auferstehen und mit Queen das Festival rocken." Parallel findet wie immer auch das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Auch hier gibt es aktuell Ärger wegen der erhöhten Ticketpreise.

Das musst du wissen, wenn du zu Rock am Ring 2023 willst

Von 2. bis 4. Juni 2023 wird der Nürburgring in der Eifel wieder zum Mekka der Rockfans. Die Weekend-Tickets sollen an allen Tagen zu den jeweiligen Öffnungszeiten gültig sein, versprechen die Veranstalter. Wer das Infield betreten oder campen und parken will, muss dazu weitere Tickets kaufen.

Diese Camping-Kategorien kannst du buchen

Insgesamt soll es 2023 sechs verschiedene Camping-Kategorien geben. Beim General Camping bist du auf der klassischen Campingwiese untergebracht, inklusive eines Parkplatzes in einem ausgezeichneten Bereich.

bist du auf der klassischen Campingwiese untergebracht, inklusive eines Parkplatzes in einem ausgezeichneten Bereich. Für alle umweltbewussten und nachhaltigen Rockfans gibt es das Green Camping . Hier wird besonders auf Naturschutz und Mülltrennung geachtet. Außerdem gilt von 1.00 bis 8.00 Uhr Nachtruhe. Wie auch beim General Camping gibt es einen ausgewiesenen Parkbereich.

. Hier wird besonders auf Naturschutz und Mülltrennung geachtet. Außerdem gilt von 1.00 bis 8.00 Uhr Nachtruhe. Wie auch beim General Camping gibt es einen ausgewiesenen Parkbereich. Stromanschlüsse im Abstand von 50 Metern zur gemeinschaftlichen Nutzung gibt es beim Rock'n'Roll Camping. Und auch hier gelten die Tickets für den Parkplatz.

Und auch hier gelten die Tickets für den Parkplatz. In den Zonen B, C und D findest du das Caravan-Camping . Wenn du hier parken willst, benötigst du einen Caravan Pass der jeweiligen Zone für dein Fahrzeug.

. Wenn du hier parken willst, benötigst du einen Caravan Pass der jeweiligen Zone für dein Fahrzeug. Du willst mit Freunden in der Nähe des Infields campen? Dazu bieten die Veranstalter Neighborhood Camping an. Du bekommst einen festen Campingspot und weitere Benefits. Du und bis zu fünf Freunde habt einen Spot von rund 40 Quadratmetern inklusive Stromanschluss in Zone A5. Aber jeder von euch benötigt ein General Camping Ticket. Auch Parkplätze und Sanitäranlagen sind in unmittelbarer Nähe der Nachbarschaft. Die Veranstalter versprechen hier auch "einen exklusiven Check-In Bereich und einen eigenen Kiosk".

an. Du bekommst einen festen Campingspot und weitere Benefits. Du und bis zu fünf Freunde habt einen Spot von rund 40 Quadratmetern inklusive Stromanschluss in Zone A5. Aber jeder von euch benötigt ein General Camping Ticket. Auch Parkplätze und Sanitäranlagen sind in unmittelbarer Nähe der Nachbarschaft. Die Veranstalter versprechen hier auch "einen exklusiven Check-In Bereich und einen eigenen Kiosk". Zu guter Letzt soll es auch einen Glamping-Bereich geben. Beim Experience Camping hast du einen Platz direkt neben der Utopia Stage. Die Veranstalter versprechen "gesicherten Zutritt zum ersten und zweiten Wellenbrecher der Utopia Stage". Der exklusive Parkplatz befinde sich direkt am Camping-Bereich, sodass du auch mit wenig Gepäck anreisen kannst. Dieser Bereich hat eine eigene Rezeption, deren Team dich direkt zu deinem Platz bringt. Im Easy Tent, Rockotel, Safari Tent, Lodge oder Bell Tent sollst du maximalen Komfort inklusive Frühstück, Wlan, BBQ und Lounge Area haben.

Das musst du beim Parken wissen

Auch beim Parken gibt es einige wichtige Infos, die du vor deiner Anreise beachten solltest. Für alle, die nicht vor Ort campen wollen, gibt es den Weekend Car Pass. Damit kannst du von Freitag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 5 Uhr des Folgetages auf den Tagesparkplätzen dein Auto stehen lassen.

Ein weiteres Parkticket ist der Car & Tent Pass als Zusatz zum General Camping. Mit diesem Ticket kannst du dein Auto direkt an deinem Zelt parken und musst dein Gepäck nicht durch die Gegend schleppen.