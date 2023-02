Egal ob zart schmelzendes Nougat, weihnachtliches Marzipan oder knackige Haselnüsse, aus Kuhmilch oder vegan: Die Sortenauswahl bei Ritter Sport wächst stetig. Doch mit der Werbung für eine neue, besonders bissfeste Variante hat das Unternehmen nun auf Social Media sowohl Ekel als auch Belustigung ausgelöst. Hintergrund ist ein kürzlich abgesegnetes EU-Gesetz. Aber nicht alle können über den Schoko-Gag lachen.

Eine grasgrüne Verpackung und dazu der Hinweis "Protein-Edition": So sieht die Sorte "Ganze Grille" von Ritter Sport aus. In der Verpackung stecken von Schokolade umhüllte "crunchy Heimchen-Beinchen", wie das Unternehmen auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt gibt. "Grillen im Essen? Seit heute zugelassen! Wir sind schon lange bereit – ihr auch?", heißt es dazu.

Tierisch lecker? Ritter Sport stellt neue Sorte "Ganze Grille" vor

Damit bezieht sich Ritter Sport auf ein Gesetz, dem die Europäische Kommission Ende Januar grünes Licht gegeben hat. Das regelt, dass Hausgrillen als Zutat in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, entweder gefroren, getrocknet oder zu Pulver gemahlen. Die Hausgrillen werden auch als Heimchen bezeichnet, was den Untertitel der Ritter Sport-Sorte erklärt.

Natürlich handelt es sich bei der Ankündigung um einen Scherz: Die tierische Schokoladensorte gibt es nicht tatsächlich im Supermarkt zu kaufen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass das Unternehmen mit kuriosen Kombinationen für Aufsehen sorgt. Auf dem Blog von Ritter Sport listet ein Artikel sogar die "zehn besten Fake-Sorten" aus dem Jahr 2022 auf. Darunter finden sich die Sorten Spargel, Muttis Eintopf, Selleriesaft oder Omas Linsensuppe.

Doch nicht jeder Facebook-Nutzer kann sich über den Scherz amüsieren: Während viele User das Unternehmen für die gelungene Marketing-Aktion feiern, finden andere den Witz einfach nur geschmacklos. Rund 1600 Kommentare haben sich bereits unter dem Beitrag angesammelt. "Das ist ja hoffentlich nur ein schlechter Scherz. Sollte so etwas eingeführt werden, esse ich keine Ritter Sport mehr", regt sich ein Nutzer beispielsweise auf. An anderer Stelle heißt es: "Lasst sowas. Man muss nicht jeden Schwachsinn mitmachen."

Und es gibt noch mehr Facebook-Nutzer, die "Ganze Grille" so gar nicht lustig finden: "Ungeziefer in der Schokolade und Ritter Sport ist schon lange bereit? Da, so viel ich weiß, Zusatzstoffe unter 2 oder sogar unter 5 Prozent nicht angegeben werden müssen, dürfen Sie, wie auch viele andere in der Nahrungsindustrie, Ihre Produkte in Zukunft behalten." Ein weiterer User interpretiert den Gag sogar als politisches Statement: "Auch wenn dies hier jetzt ein Witz sein soll: Die politische Zumutung, Lebensmitteln verstärkt Insekten beizumischen, ist schon rein gedanklich für mich derart ekelerregend und beleidigend, dass ich ab sofort auf andere Schokoladen-Hersteller zurückgreifen werde."

Ritter Sport stellte daraufhin klar, dass es sich bei der Sorte definitiv um einen Scherz handelt. "Der Humor in der Aussage ist wohl nicht überall angekommen. Derzeit nutzt Ritter Sport keine Insekten und es gibt auch keine Pläne, dies zu ändern." Einigen Nutzern hat Ritter Sport die Sorte aber bereits schmackhaft machen können: Etliche Kommentatoren geben unter dem Post zu, die Sorte gerne einmal probieren zu wollen – sollte sie tatsächlich jemals im Regal landen.

