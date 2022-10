Update vom 31.10.2022, 9.40 Uhr: Unfall mit drei Toten - Hatte Fahrer keinen Führerschein?

Nach einem tödlichen Autounfall bei Rheurdt am Niederrhein (NRW) hat die Polizei neue Informationen veröffentlicht: Demnach soll der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 47-jähriger Familienvater, keinen Führerschein besessen haben. "Er ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve am Samstag (29. Oktober) zum aktuellen Ermittlungsstand.

Doch es gibt noch weitere Details, die nun ans Licht kamen: Am Unfallauto sollen zudem Kennzeichen angebracht worden sein, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Zum Auto gab es auch keine gültige Haftpflichtversicherung.

Bei dem schweren Zusammenstoß am Montagnachmittag (24. Oktober) starben drei Personen: Der 47-jährige Vater war mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Dabei starben er sowie seine einjährige Tochter und sein dreijähriger Sohn. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, der Vater gilt als mutmaßlicher Fahrer des Wagens. Im Fahrzeug befand sich aber auch ein 26-Jähriger, der schwer verletzt wurde.

Laut der Staatsanwaltschaft Kleve sind die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch nicht abgeschlossen. Es müsse beispielsweise noch geklärt werden, ob das Unfallauto gerade einen Traktor überholen wollte, als es von der Straße abkam. Nach Polizeiangaben hatte es zum Unfallzeitpunkt stark geregnet. Das Unfallauto wurde bei der Kollision in zwei Teile gerissen.

Erstmeldung vom 26.10.2022, 10 Uhr: "Ein unvorstellbares Bild" - Vater und zwei kleine Kinder sterben

Einen Tag nach dem Horror-Unfall eines Autos am Niederrhein hat die Polizei die Identität der drei Todesopfer bekannt gegeben.

Der 47-jährige mutmaßliche Fahrer des Wagens aus Geldern sowie seine beiden kleinen Kinder, ein einjähriges Mädchen und ein dreijähriger Junge, erlagen am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein 26-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, befinde sich in einer Spezialklinik, sei aber inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei in Kleve am Dienstag mit.

Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen: Fahrer wollte wohl Traktor überholen

Zum Unfallzeitpunkt habe es stark geregnet, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Pkw bei Rheurdt-Schaephuysen (NRW) einen Traktor überholen wollte und dabei aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist.

Das Fahrzeug sei gegen einen Baum geprallt und in zwei Teile gerissen worden. Der Traktorfahrer war unverletzt geblieben. "Ein unvorstellbares Bild, was sich den Einsatzkräften bietet", hatte eine Sprecherin der Polizei erklärt. Die Angehörigen werden durch den polizeilichen Opferschutz und einen Notfallseelsorger betreut.