Zwei Kandidat*innen aus Rheinland-Pfalz bei "The Voice of Germany"

Diese Woche stehen bereits die siebte und achte Runde der Blind Auditions bei "The Voice of Germany" an. Diesmal wird es für die rheinland-pfälzischen Zuschauer*innen der Gesangsshow nicht weniger spannend, denn am Donnerstag (8. September 2022) sind erneut zwei Kandidat*innen aus der Region zu sehen.

Rheinland-Pfälzer*innen bei "The Voice of Germany": Diese Kandidaten sind am Donnerstag dabei

Erst in der letzten Woche hat ein Kandidat aus Rheinland-Pfalz die Coaches aus den Socken gehauen. Der Koblenzer Jens hat mit seiner Performance von Coldplays "The Scientist" nicht nur begeistert, sondern sich sogar einen "4er-Buzzer" geholt, was bedeutet, dass ihn alle Coaches in ihrem Team haben wollten. Entschieden hat er sich für das Team der Silbermond-Frontfrau Stefanie.

Ob das auch den Kandidat*innen dieser Woche gelingt? Das wird sich am Donnerstagabend zeigen, denn dann sind die Auftritte der beiden Rheinland-Pfälzer*innen ab 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Den Anfang macht dabei Sarah aus Landau in der Pfalz. Die 24-Jährige wird "Nothing Breaks Like A Heart" von Mark Ronson und Miley Cyrus performen.

Der zweite Pfälzer in der Runde ist der 19-jährige Marlon Lee aus Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen). Er will die Coaches mit einem RnB-Song von sich überzeugen. "All My Life" von K-Ci & JoJo, der von ihm gewählte Song, wurde 1999 für einen Grammy nominiert.