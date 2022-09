Zwei Familien aus Rheinland-Pfalz im TV-Programm bei RTL2

" Babyalarm - Eltern am Limit " begleitet Vanessa und Pascal aus dem Hunsrück sowie Flora und David aus Speyer

Die Geburt eines Kindes ist für jede Familie ein magischer Moment. Doch was passiert in den Wochen danach? Mit dieser Frage beschäftigt sich "Babyalarm - Eltern am Limit", eine neue Doku-Serie von RTL2, die frischgebackene Eltern begleitet. Mit dabei sind auch Familien aus Rheinland-Pfalz.

Familien aus dem Hunsrück und aus Speyer im TV: Neue Doku-Serie bei RTL2 startet Ende des Monats

Die neue Doku-Serie verspricht unterhaltsame, aber auch überraschende Einblicke in die sonst sehr privaten Erlebnisse von frischgebackenen Eltern. So würden die Familien nicht nur tagsüber, sondern auch nachts von der Kamera begleitet und jede*r weiß: Nächte mit Babys sind oft nicht besonders ruhig oder erholsam.

Neben dieser und weiteren alltäglichen Herausforderung setzen sich die Eltern in "Babyalarm - Eltern am Limit" auch mit sich selbst sowie ihren Erwartungen an ihre Partner- und Elternschaft auseinander. So erlangen sie zum Teil erstaunliche Erkenntnisse über sich selbst, das Leben und die Liebe.

Neben all dem geht es vor allem um die neuen Aufgaben, die ein neues Familienmitglied mit sich bringt und die Grenzen, an die Eltern dadurch geraten. Schließlich wollen sie den neuen Erdbürger*innen gerecht werden, auch wenn das oftmals gar nicht so einfach ist.

Sie haben gerade Nachwuchs bekommen: Diese Familien sind bei "Babyalarm - Eltern am Limit" dabei

Zu den acht Familien, die die Doku-Serie begleitet, gehören auch Vanessa und Pascal aus dem Hunsrück. Baby Maileen sollte ihr Glück perfekt machen. Womit das Paar jedoch nicht gerechnet hat: Der zweijährige Joona zeigt sich eifersüchtig gegenüber seiner kleinen Schwester. Ein Umstand, der sogar Papa Pascal überfordert, obwohl er gelernter Erzieher ist.

Außerdem wird eine Familie aus Speyer zu sehen sein: Flora und David haben mit Aline bereits eine vierjährige Tochter. Baby Thelma soll die Familie nun komplett machen. Der Nachwuchs war also erwünscht, dennoch haben die gebürtige Französin und ihr Mann Respekt vor den neuen Aufgaben, die dieser mit sich bringt.

Ab Mittwoch (21. September 2022) kannst du den Familienalltag der frischgebackenen Eltern verfolgen. Ausgestrahlt wird die Sendung um 22.15 Uhr bei RTL2.