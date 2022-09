" Rhine Clean Up ": Zehntausende säuberten am Samstag (10. September 2022) den Rhein

": Zehntausende säuberten am Samstag (10. September 2022) den Rhein Müll gelangt über die Flüsse in die Weltmeere

gelangt über die Flüsse in die Weltmeere Nächste Müllsammelaktion: "World Clean Up-Day" am 17. September 2022

Zehntausende Menschen in Rheinland-Pfalz und anderen deutschen Bundesländern haben am Samstag (10. September 2022) dem schlechten Wetter getrotzt und sich getroffen, um gemeinsam Müll aus dem Rhein und 13 anderen Flüssen zu sammeln. Anlass war der diesjährige "Rhine Clean Up".

"Ein starkes Zeichen": 35.000 Helfer*innen sammelten Müll am Rhein

Jahr für Jahr landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Ein Großteil davon gelangt über die Flüsse in die Meere, wobei große Menge aus Asien, aber eben auch aus Europa stammen. "Das gilt es zu verhindern", heißt es auf der offiziellen Website zum "Rhine Clean Up". Aus diesem Grund hat die jährlich stattfindende Aktion das Ziel, den Rhein zu reinigen - von der Quelle bis zur Mündung.

35.000 Helfer*innen haben sich in diesem Jahr am Clean Up beteiligt und damit nicht nur an der Säuberung des Rheins mitgewirkt. Auch an 13 weiteren Flüssen wurde erfolgreich Müll gesammelt. Damit kamen - wohl wegen des verbreiteten miesen Wetters - zwar nicht alle rund 50.000 angemeldeten Personen, Mitinitiator Jochen Umbach zeigte sich aber dennoch zufrieden.

Wenn sich bei bundesweitem Regen so viele Menschen auf den Weg machen würden, um die Ufer der Flüsse sauberzumachen, dann sei das ein starkes Zeichen, so Umbach. "Die Einsicht wächst, dass man gegen die Vermüllung unserer Flussufer etwas tun muss", schließt er aus dem großen Engagement.

3,5 Tonnen Müll allein in Bruttig-Fankel gesammelt

Das "Rhine Clean Up" wird von den Veranstaltern als "größte Müllsammelaktion Mitteleuropas" bezeichnet. Während nur der Rhein gereinigt wurde, wird mittlerweile auch an der Mosel, an der Ruhr, am Main oder an der Donau Müll aus dem Wasser gefischt oder am Ufer aufgesammelt.

Am Samstag kamen Freiwillige in zahlreichen Städten in und außerhalb von Rheinland-Pfalz. Sogar im rumänischen Sulina fanden sich laut den Initiator*innen 35 Teilnehmer*innen, die sich um den Bereich der Donaumündung kümmerten.

2021 waren Umbach zufolge bei der Hauptaktion gut 320 Tonnen Müll zusammengekommen. Dieses Jahr sei die gesammelte Müllmenge vielerorts noch höher gewesen als im letzten Jahr. So seien allein in Köln 1,5 Tonnen und in Riedstadt am Rhein 2,8 Tonnen Abfall gesammelt worden. Im rheinland-pfälzischen Bruttig-Fankel betrug das Sammelgewicht sogar 3,5 Tonnen.

Nächste Müllsammelaktion: "World Clean Up Day" am 17. September 2022

Plastikmüll stelle das Hauptproblem dar. Dieser mache gut 70 Prozent des Mülls aus, der aus dem Rhein in die Nordsee gelangt. Mit über acht Millionen Tonnen Müll werden die Weltmeere jährlich verunreinigt. Laut den Organisatoren gab es zuletzt bei Verpackungsmüll eine deutliche Zunahme.

Wer angesichts dieser Zahl das Bedürfnis verspürt, sich zu engagieren, hat schon am kommenden Samstag (17. September 2022) die Möglichkeit dazu. Dann findet am mit dem "World Cleanup Day" bereits die nächste Müllsammelaktion statt.

in verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz Clean-Ups statt. Etwa in Germersheim, Kaiserslautern oder Bad Neuenahr-Ahrweiler. Informationen zu sämtlichen stattfindenden Müllsammelaktionen sind Anlässlich des Aktionstags findenstatt. Etwa in Germersheim, Kaiserslautern oder Bad Neuenahr-Ahrweiler. Informationen zu sämtlichen stattfindenden Müllsammelaktionen sind online zu finden.

Rebekka Barta mit dpa