Neues Angebot bei Rewe: Vegane Produkte jetzt auch an der Bedientheke

jetzt auch an der Vegane Alternativen zu Fleisch, Wurst, Fisch und Käse

zu Fleisch, Wurst, Fisch und Käse Fünf Märkte in Rheinland-Pfalz bieten den neuen Service

Seit kurzem werden an der Bedientheke mehrerer Rewe-Märkte auch Veganer*innen fündig. Neben Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse oder Fisch, wird dort nun auch eine Auswahl veganer Produkte angeboten. Über 50 Filialen bieten den neuen Service testweise an, dazu gehören auch Märkte in Koblenz, Mainz und Landau.

Neuer Service bei Rewe: Vegane Produkte jetzt auch an Bedientheken in Rheinland-Pfalz

Vegane Produkte sind längst in den deutschen Supermärkten angekommen. Neu ist dagegen, dass sie auch an der Bedientheke auslegen. Dadurch haben Kund*innen nicht nur die Chance, genau die Portion an veganen Produkten zu kaufen, die sie auch benötigen, sie können sich auch zu den Produkten beraten lassen. Durch diesen Service komme Rewe seinem Anspruch "vegane Ernährung konsequent zu begleiten und Verbraucher*innen entsprechende Sortimente zu bieten" nach.

Die vegane Theke umfasst pflanzliche Alternativprodukte für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. So werden etwa vegane Salami, vegane Leberwurst, Grillspezialitäten auf Pflanzenbasis, verschiedene Käsealternativen oder auch vegane Feinkostsalate angeboten. Zu finden ist das neue Angebot in der Regel im Thekenbereich von Feinkost oder Käse. Die Kennzeichnung der veganen Produkte mit dem "V-Label Vegan" sorge laut Rewe für "Transparenz und Klarheit auf den ersten Blick".

Des Weiteren ist der vegane Bereich der Bedientheke klar von jenem abgegrenzt, in dem Produkte mit tierischen Bestandteilen angeboten werden. "So sorgt eine Scheibe für eine saubere, hygienische Trennung der Präsentationsflächen und gewährleistet, dass dort, wo vegan draufsteht, auch wirklich nur vegan ausliegt", erklärt Rewe. Des Weiteren liege für die veganen Produkte separates Besteck und Geschirr bereit. Durch diese Maßnahmen werde eine Kontamination der veganen Waren mit tierischen Bestandteilen verhindert.

In diesen Rewe-Märkten in Rheinland-Pfalz gibt es die vegane Bedientheke

"Die Förderung der veganen Ernährung ist für Rewe ein wichtiger Bestandteil für den Tier-, Umwelt- und Klimaschutz", so Stefan Weiss, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Rewe. "Daher freuen wir uns, mit den frischen, veganen Produkten in der Bedientheke unser ohnehin schon großes Angebot in dem Bereich zu komplettieren. REWE spielt damit eine wichtige Rolle, Verbraucher:innen eine pflanzliche Ernährung so einfach und abwechslungsreich wie möglich zu machen."

Im Vollsortiment bietet REWE neben veganen Produkten der Eigenmarke auch zahlreiche andere Marken an, die sich auf vegane Ernährung spezialisiert haben. Je nach Marktgröße kann das Sortiment an veganen Alternativprodukten mehr als 1.000 Artikel umfassen. Da das Bedürfnis der Kund*innen nach Nachhaltigkeit und veganen Produkten immer größer werde, solle das vegane Angebot in Zukunft noch zunehmen.

In Rheinland-Pfalz gibt es die veganen Bedientheken aktuell in fünf Rewe-Märkten. Diese sind an folgenden Standorten zu finden: