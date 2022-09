Hoher Besuch: Belgisches Königspaar in Rheinland-Pfalz erwartet

Besuch für den 5. und 6. Oktober geplant

geplant Die Majestäten werden mehrere rheinland-pfälzische Städte besuchen

Rheinland-Pfalz erwartet royalen Besuch. Schon in der nächsten Woche, am Mittwoch (5. Oktober 2022) und Donnerstag (6. Oktober 2022) kommen der belgische König und die belgische Königin zu einem Besuch in die Region. Der Grund für den Besuch sind die geplanten Gespräche zu den Themen erneuerbare Energien, Klimaschutz, Binnenschifffahrt und Weinbau sowie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Das belgische Königspaar in Rheinland-Pfalz: Diese Aktivitäten stehen auf dem Programm

"Belgien ist unser Nachbarland und ein wichtiger Partner in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. Wir arbeiten hervorragend in der Großregion und in der langjährigen Partnerschaft des Landes mit der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammen. Ich bin mir sicher, dass der Besuch Ihrer Majestäten neue Kontakte ermöglichen und unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen wird“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer angesichts des erwarteten Besuchs aus Belgien.

Die Ministerpräsidentin wird das Königspaar in der Staatskanzlei begrüßen. Am ersten Tag stehen zudem Unternehmensbesuche bei BioNTech und der BASF, eine Führung durch das Gutenberg-Museum sowie eine Kellerführung in einem Deidesheimer Weingut auf dem Programm. Der zweite Besuchstag des Königspaars ist der Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal gewidmet.

So werde die Delegation, laut Mitteilung der Staatskanzlei, nach einer Rheinschifffahrt mit der Seilbahn vom Deutschen Eck über den Rhein auf die Festung Ehrenbreitstein fahren. Dort angekommen, steht ein Austausch mit den Protagonist*innen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Programm. "Wir wollen dem Königspaar viele Facetten unseres Landes zeigen. Neben den wirtschaftsbezogenen Themen wird das Besuchsprogramm auch viele landestypische Eindrücke vermitteln. Ich freue mich sehr auf den Besuch Ihrer Majestäten“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Bürger*innen können die Ankunft des Königspaares miterleben: Plätze werden über Landesportal vergeben

Royal-Fans können nächste Woche die Ankunft des belgischen Königspaares in Mainz hautnah miterleben. Die rheinland-pfälzische Landesregierung bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, das Königspaar am nächsten Mittwochvormittag (5. Oktober 2022) im Hof der Staatskanzlei willkommen zu heißen.

Über das Landesportal von Rheinland-Pfalz können sich Interessierte anmelden, die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.