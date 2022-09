Mietpreise für Studentenwohnungen verteuert

verteuert Mainz auf Platz 8 der größten Steigerungen

auf der größten Steigerungen Günstigste Wohnungen in Rheinland-Pfalz: Kaiserslautern

Mietpreise für Studentenwohnungen sind für viele Studierende ein großes Problem. Und die Preise fallen nicht. Im Gegenteil: Wie das Immobilienportal immowelt nun herausgefunden hat, sind die Mietpreise von Studentenwohnungen in vielen deutschen Universitätsstädten sogar um bis zu 16 Prozent gestiegen. Ganz oben mit dabei ist die Landeshauptstadt Mainz. 13 Prozent mehr im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr (Januar bis Juli) müssen Studierende für eine Wohnung hier berappen.

Studentenwohnungen: So viel zahlen Studierende für ihre Bude

Doch Mainz ist nicht alleine mit der Preissteigerung. Auch in Koblenz und Kaiserslautern müssen Studierende tiefer in die Tasche greifen. "Auch in beliebten Unistädten wie Tübingen und Mainz (jeweils +13 Prozent) sind die Mieten von Studentenwohnungen schneller gestiegen als die Inflation", erklärt immowelt. Während die Steigerung in Mainz zweistellig ist, blieben Koblenz mit sechs und Kaiserslautern mit vier Prozent im einstelligen Bereich. Die Landeshauptstadt belegt damit Platz sieben im in der bundesweiten Top-Liste.

Doch was bedeutet das in Euro? Auch hier spielt Mainz im bundesweiten Vergleich unter den Top 20 der teuersten Universitätsstädte mit. Auf 450 Euro im Monat beläuft sich die Miete für eine Studentenwohnung in der Landeshauptstadt. Kaiserslautern hingegen gehört mit 280 Euro im Median zu den zehn günstigsten Universitätsstädten in Deutschland. Koblenz rankt mit monatlich 380 Euro auf Platz 39 von 67 in der Mitte.

Es gibt aber auch Städte im Ranking, in denen die Mieten nicht gestiegen sind. Zu diesen gehört unter anderem Trier. Noch im Vorjahr waren sowohl die Römerstadt (350 Euro) als auch Koblenz (360 Euro) auf einem ähnlichen Preisniveau. Doch während es in Koblenz eine Steigerung gab, änderte sich der Mietpreis in Trier nicht.

Doch eine Nachbarstadt überrascht im Ranking des Immobilienportals. "In Städten wie Marburg (-3 Prozent) und Wiesbaden (-5 Prozent) sind die Mietpreise in den vergangenen 12 Monaten sogar gesunken", berichtet immowelt. Dabei waren die Mieten in Wiesbaden von Januar bis Juli 2021 teurer als ins Mainz.

Studierende "konkurrieren mit anderen Bevölkerungsgruppen um kleine Wohnungen. So suchen auch Singles oder Verwitwete zunehmend kleinere Wohnungen, weil sie sich angesichts des hohen Preisniveaus nicht mehr Wohnfläche leisten können", erklärt immowelt. Daher seien gerade in Großstädten wie München, Berlin oder Frankfurt am Main die Mieten besonders hoch. "Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin groß", so immowelt.

Grundlage für die Erhebung von immowelt.de waren auf dem Portal inserierte Angebote mit einer Wohnfläche von bis zu 40 Quadratmetern

und 1 bis 2 Zimmern. "Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden", erklärt immowelt. Die Preise geben demnach den Median der Zeiträume Januar bis Juli 2021 bzw. 2022 an.