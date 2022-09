Lieferengpässe in den Apotheken : Medikamenten-Mangel in Rheinland-Pfalz und dem Rest von Deutschland

Kompromissbereitschaft der Verbraucher*innen gefordert

Zu Beginn der Corona-Pandemie war es das Desinfektionsmittel und Toilettenpapier, mit Anfang des Krieges in der Ukraine vor allem das Sonnenblumenöl - in letzter Zeit hört man immer wieder von verschiedenen Produkten, die schwierig zu bekommen sind. Nun hat es die Apotheken getroffen, wo aktuell ein Mangel bestimmter Medikamente zu beobachten ist. inRLP.de hat mit Petra Engel-Djabarian, Sprecherin des Landesapothekerverbands, über die Engpässe und deren Folgen für die Verbraucher*innen gesprochen.

Lieferengpässe in Apotheken: Knapp 300 Arzneimittel betroffen

Aktuell können sich Verbraucher*innen nicht darauf verlassen, jedes Medikament, das sie gerade benötigen, in der Apotheke nebenan auch zu bekommen. Oft hilft es noch nicht mal mehrere Apotheken abzuklappern. Grund dafür ist, dass momentan viele Medikamente nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. "Mehrere Medikamente sind aktuell nicht lieferbar", erläutert Petra Engel-Djabarian, wodurch sich der Mangel begründen lässt.

"Wir haben aber nur einen Liefer- und keinen Versorgungsengpass", weiß die Apothekerin auch zu beruhigen. So sei vielleicht nicht jedes Medikament zu bekommen, doch es stünden noch genug Alternativen zur Verfügung, um eine Versorgung der Verbraucher*innen zu gewährleisten.

Lieferengpässe würden momentan zahlreiche Medikamente, darunter etwa Antibiotika, betreffen. Die Expertin verweist auf lange Listen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hierzu führt. Die Liste für "gemeldete Lieferengpässe für Humanarzneimittel in Deutschland" zählt aktuell knapp 300 Engpässe (Stand: 21. September 2022). Wie bereits im August sei der Mangel aber vor allem in Bezug auf Paracetamol- und Ibuprofen-haltige Fiebersäfte für Kinder spürbar.

"Ab und zu kommt zwar Ware nach, doch das ist meistens nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein", der Bedarf lasse sich dadurch nicht decken, so die Expertin. Es seien mehrere Ursachen, die zu den Lieferengpässen und den daraus resultierenden Medikamenten-Mangel in den Apotheken führen. Engel-Djabarian nennt hierzu etwa Rabattverträge, die nicht länger eingehalten werden können oder logistische Probleme bei den Zulieferern. Auch die Corona-Pandemie zeige noch Effekte, etwa durch einen erhöhten Bedarf an bestimmten Medikamenten.

Die Sprecherin betont jedoch: Für Verbraucher*innen bestehe kein Grund zur Sorge, die Versorgung sei gesichert. "Die Auswahl ist aktuell eher das Problem", so seien die Menschen in Deutschland eine große Auswahl gewohnt, die nun eingeschränkt ist. "Noch besteht keine Ausweichbereitschaft", sagt Engel-Djabarian im Interview mit inRLP.de.

Das gilt es zu ändern, denn "man wird ausweichen müssen". So könnten dann auch Lösungen gefunden werden. "Das ist ja auch die Aufgabe der Apotheken", erklärt die Apothekerin. Im Zweifelsfall könnten auch die behandelnden Ärzt*innen hinzugezogen, um die passenden Alternativen zu bestimmten Medikamenten zu finden.