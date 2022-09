"London Bridge is down!" Mit diesem Satz wurde am Donnerstagnachmittag (8. September 2022) die neue Premierministerin Liz Truss über den Tod von Königin Elizabeth II. informiert. Erst vor wenigen Tagen hatte die Queen Truss zur Regierungschefin ernannt. Jetzt trauert Großbritannien. Und die gesamte Welt trauert mit. Auch aus Rheinland-Pfalz gehen Beileidsbekundungen nach London.

Zu Rheinland-Pfalz hatte die Königin eine besondere Verbindung. Bei ihrem ersten Staatsbesuch in Deutschland besuchte sie unter anderem Koblenz und Kaub in den 60ern, Ende der 70er bei einer weiteren Reise dann auch Mainz. Damals hatte sie laut Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V. berichtet, dass ihr besonders das Rheintal gefallen hätte.

Königin Elizabeth II. gestorben: Rheinland-Pfalz trauert mit Großbritannien

"Das Land Rheinland-Pfalz trauert mit den Menschen in Großbritannien", meldete sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstagabend zum Tod der Queen. "Die Welt verliert eine große Persönlichkeit. Mit dem heutigen Tag geht eine Ära zu Ende." Sie selbst hatte Königin Elizabeth II. 2015 in Berlin getroffen. Dreyer erinnert sich an die britische Monarchin als "eine zutiefst aufgeschlossene und interessierte Persönlichkeit, die ihren Gesprächspartnern große Aufmerksamkeit zukommen ließ".

Auch der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte sich bestürzt auf Twitter: "Mit dem Tod der Queen geht eine lebensfrohe Persönlichkeit, sichtbare Monarchin und ein einfühlsames Staatsoberhaupt." Auch CDU-Politikerin Julia Klöckner twitterte ihre Beileidsbekundungen: "Eine Jahrhundertfrau. Möge sie in Frieden ruhen."

Als "eine außergewöhnliche Frau mit einem beeindruckenden Lebenswerk", beschreibt die ehemalige Richterin am Landgericht Trier und heutige Abgeordnete im Europaparlament, Katarina Barley, auf Twitter die Queen. "Mit ihr stirbt ein Stück Zeitgeschichte, aber auch eine überzeugte Europäerin."

Für den Landtagsabgeordneten Josef Oster (CDU) war Königin Elizabeth II. nach eigenen Worten ein Vorbild "in Bezug auf Haltung, Disziplin und Pflichtbewusstsein über ein ganzes langes Leben hinweg". Selten habe ihn ein Tod so sehr bewegt, erklärt er auf Facebook.

Auch die Landesvorsitzende des Weißen Rings Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, bekundete ihr Beileid über Facebook. "May she rest in peace" schreibt sie mit einem schwarzen Herz.

Aus dem Landkreis Mayen-Koblenz gehen Beileidsbekundungen an die britische Partnergemeinde: "In diesen Stunden trauern wir mit unseren englischen Freunden in unserem Partner-Landkreis Waverley Borough Council in der Grafschaft Surrey und dem gesamten britischen Volk."