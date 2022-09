Die Aktivisten von "Fridays for Future" versammeln sich am Freitag (23. September 2022) in Rheinland-Pfalz unter anderem in Koblenz (12.20 Uhr), Trier (11.30 Uhr) und Mainz (15.00 Uhr). (Symbolbild) Foto: Dominic Wunderlich / pixabay.com (Symbolbild)