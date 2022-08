Neue Staffel von " The Voice of Germany " bei ProSieben und Sat.1 gestartet

" bei ProSieben und Sat.1 gestartet In den Blind Auditions drei und vier: Fünf Talente aus Rheinland-Pfalz treten auf

Auch ein Mutter-Tochter-Gespann ist dabei

Endlich drehen sich die roten Stühle wieder - mit den ersten beiden Blind Auditions ist am Donnerstag- und Freitagabend (18. und 19. August 2022) die neue Staffel "The Voice of Germany" bei ProSieben und Sat.1 gestartet. Für Pfälzer-Fans der Gesangsshows wird es jedoch in dieser Woche besonders spannend, denn in Blind Audition drei und vier stellen sich gleich fünf Talente aus Rheinland-Pfalz dem Urteil der Coaches.

Rheinland-Pfalz-Woche bei "The Voice of Germany": Fünf Talents aus dem Land stehen auf der Bühne bei den Blind Auditions

Seit 2011 begeistert "The Voice of Germany" die Zuschauer*innen. Doch nicht nur sie: Auch die Talente und nicht zuletzt die Coaches lieben die Gesangsshow. So gerät etwa Stefanie Kloß, die in diesem Jahr erneut auf einem der roten Sessel Platz nehmen darf, zum Start der neuen Staffel ins Schwärmen: "Mich fasziniert es, dass diese Sendung nicht langweilig wird." Vor allem die Blind Auditions empfinde sie als "spannend, inspirierend und überraschend".

"Meine Eindrücke sind absolut positiv: Sowohl was die Künstler, die aufgetreten sind, anbelangt, als auch die Coaches und die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Mich beeindruckt, welcher Geist in dieser Produktion steckt", fällt auch das Urteil von Coach-Neuling Peter Maffay nach der ersten Sendung positiv aus. Mark Forster, der gebürtig aus Kaiserslautern stammt, konnte in den ersten Folgen bereits zwei Talente für sein Team gewinnen: Bruno und Hanna.

Ob die Coaches auch auf die Kandidat*innen aus Rheinland-Pfalz so begeistert reagieren werde? Es scheint diesmal Rheinland-Pfalz-Woche bei "The Voice of Germany" zu sein. So sind gleich fünf Pfälzer Talente bei den Blind Auditions dabei.

Fünf Pfälzer Talente: Das sind die Talente aus Rheinland-Pfalz, die in dieser Woche bei den Blind Auditions antreten

Als erste Rheinland-Pfälzerin der Staffel ist Anja aus Stadecken-Elsheim am Donnerstagabend (25. August 2022) zu sehen. Mit "And I Am Telling You I'm Gonna Going" von Jennifer Hudson will die 55-jährige die Coaches von sich überzeugen. Doch Anja isst nicht die einzige Kandidatin aus der Gemeinde im Landkreis Mainz Bingen. Ihre 27-jährige Tochter Jenny tritt am Freitag (26. Juli 2022) auf.

Überhaupt wimmelt es in der vierten Blind Audition nur so von Talenten aus Rheinland-Pfalz. So tritt auch Felicia aus Zweibrücken auf. Die 20-Jährige wird Katy Perrys Hit "Firework" performen. Auf Deutsch will dagegen die 28-jährige Katharina aus Andernach singen.

Jerome aus Landau ist der einzige männliche Kandidat aus Rheinland-Pfalz, der in dieser Woche bei "The Voice of Germany" zu sehen ist. Mit "Can't Hold Us" von Macklemore und Ryan Lewis will der 32-Jährige die Coaches zum Buzzern bewegen. Ausgestrahlt werden die Blind Auditions jeweils ab 20.15 Uhr am Donnerstag bei ProSieben und am Freitag bei Sat.1.