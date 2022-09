Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Dauerregen und teils kräftige Gewitter

Auch Starkregen in einzelnen Regionen möglich

in einzelnen Regionen möglich Auflockerungen in der Nacht zum Donnerstag (15. September)

Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt ungemütlich. So wird der heutige Dienstag vor allem wolkig und regnerisch. Der Dienstag, 13. September, beginnt in Rheinland-Pfalz mit ersten Tropfen, bevor der Regen am Abend vor allem im Norden zunimmt. Das berichtet der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Dauerregen und teils kräftige Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet

Dauerregen und teils kräftige Gewitter sind in den kommenden Tagen zu erwarten. Von Dienstagabend bis in die Nacht zum Donnerstag gibt es teils Dauerregen, vor allem in der Südhälfte kommen zudem teils kräftige Gewitter, lokal mit Starkregen hinzu. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 22 und 25 Grad Celsius. In der Nacht zum Mittwoch (14. September 2022) steigt dann von Südwesten her die Gewittergefahr und teilweise ist mit Starkregen zu rechnen. Die Werte fallen auf 17 bis 12 Grad.

Der Mittwoch selbst wird sehr regnerisch und bewölkt, mit lokal teils kräftigen Gewittern und Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Regen und Gewitter bestimmen auch die Nacht zum Donnerstag, in deren Verlauf aber laut Meteorologen erste Auflockerungen zu erwarten sind. Im Vergleich zum Mittwoch, wird es am Donnerstag deutlich kälter. Es kühlt ab auf 21 bis 18 Grad. Dabei bleibt es stark bewölkt.