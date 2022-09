" European Beer Star ": Drei Brauereien aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet

Zweimal Silber und einmal Gold für Rheinland-Pfalz

Das rheinland-pfälzische Bier ist ausgezeichnet - das wurde jetzt, beim "European Beer Star", offiziell bestätigt. Biere von gleich drei Brauereien aus Rheinland-Pfalz konnten sich bei dem international angesehenen Verkostungswettbewerb eine Auszeichnung sichern. Zweimal gab es Silber und einmal sogar Gold für die Bierbrauer*innen.

Seit 2004 jährlich vom Verband Private Brauereien veranstaltet, hat sich "European Beer Star" zu einem der bedeutendsten, jährlich stattfindenden Bierwettbewerbe der Welt entwickelt. Der Wettbewerb soll "unverfälschte, charaktervolle und qualitativ hochwertige Biere" würdigen. Dabei werden überwiegend Bierstile, deren Ursprung in Europa liegt, berücksichtigt. Allerdings können nicht nur Brauereien aus Europa teilnehmen, sondern von überall auf der Welt.

Zu den glücklichen Gewinnern gehören in diesem Jahr auch drei Brauereien aus Rheinland-Pfalz, die für ihre Biere ausgezeichnet wurden. Über eine Silber-Auszeichnung in der Kategorie "German Style Helles" darf sich etwa die Westerwald-Brauerei in Hachenburg (Westerwaldkreis) freuen. Preisträger ist hier das "Hachenburger Hell". Ebenfalls mit einer Silber-Auszeichnung gewürdigt wurde das "Vulkan Bio Pale Ale" der Vulkan-Brauerei in Mendig (Lankreis Mayen-Koblenz). Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie "New-Style Pale Ale".

Gewinner in der Katgorie "English-Style Bitter" ist die Brauerei Kraft Bräu aus Trier. Ihr "Seb´s Pale Ale" wurde mit Gold gewürdigt. Insgesamt wurden Auszeichnungen in 73 Kategorien vergeben. Sämtliche Preisträger können online eingesehen werden.