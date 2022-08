Batnight in Rheinland-Pfalz : Veranstaltungen am letzten Augustwochenende

Veranstaltungshighlight im Mayener Grubenfeld

Bald ist es wieder so weit: Wie jedes Jahr am letzten Wochenende im August, findet von Freitag (26. August 2022) bis Sonntag (28. August 2022) die "Batnight", die internationale Nacht der Fledermäuse, statt. Überall in Europa erwarten die Besucher*innen an diesem Wochenende zahlreiche Fledermaus-Veranstaltungen, so auch in Rheinland-Pfalz.

Batnight in Rheinland-Pfalz: Internationale Veranstaltung zum Schutz der Fledermäuse

Während es die einen gruselt, sind anderen fasziniert von ihnen: Fledermäuse. Die beeindruckenden Tiere, die eine Rolle in so mancher Schauergeschichte spielen, leben bereits seit 50 Millionen Jahren auf unserer Erde. Allein in Deutschland sind 25 Arten heimisch.

Die Batnight ist dem Schutz dieser besonderen Tiere gewidmet. Sie will Öffentlichkeitsarbeit leisten und so Verständnis schaffen sowie Wissen über das Verhalten und die Lebensweisen von Fledermäusen vermitteln. Darüber hinaus wollen die Veranstalter mögliche Berührungsängste der Menschen gegenüber den nachtaktiven Tieren reduzieren.

Das Europäischen Büro für Fledermausschutz EUROBATS veranstaltet das international bekannte Fledermaus-Event bereits seit 1997. In Deutschland übernimmt der Naturschutzbund (NABU) die Organisation. Mit Festen und Exkursionen beteiligen sich auch verschiedene NABU-Gruppen aus Rheinland-Pfalz an der Batnight.

Batnight in Rheinland-Pfalz: Großes Veranstaltungshighlight in Mayen

Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch noch in der ersten Septemberwoche kannst du dich bei den rheinland-pfälzischen Veranstaltungen zur Batnight über Fledermäuse informieren. Zur Auswahl stehen etwa eine Fledermaus-Exkursion an der Zitadelle in Mainz am Samstag, (3. September 2022) oder eine Führung durch die Hardenburg in Bad Dürkheim am Freitag (26. August 2022), die unter dem Motto "Von Rittern und Fledermäusen" steht und sich an Familien richtet. Genaueres zu diesen und weiteren Terminen findest du online.

Die Hauptveranstaltung des NABU Rheinland-Pfalz findet aber auch in diesem Jahr wieder im Mayener Grubenfeld statt. Der Standort wurde bewusst so gewählt, denn dort befindet sich das größte Fledermaus-Winterquartier Deutschlands.

Neben Infoständen und Führungen sowie einem Kinderprogramm, zu dem unter anderem Kinderschminken oder Bastelaktionen gehören, erwartet dich ein besonderes Highlight: Bei einer Wanderung zum Mayko-Bierkeller kannst du die Tiere live beim Ausschwärmen beobachten. Die Veranstaltung in Mayen beginnt um 16.00 Uhr, Kinder zahlen drei Euro Eintritt, Erwachsene fünf Euro. Die Veranstalter*innen empfehlen festes Schuhwerk sowie das Mitbringen warmer Kleidung, da im Bierkeller kühle Temperaturen herrschen.

Vorschaubild: © alobenda/pixabay / JamesDeMers/pixabay