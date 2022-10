Protestaktion am 12. Oktober 2022: Arzt- und Psychotherapeuten-Praxen in Rheinland-Pfalz könnten schließen

Wer am 12. Oktober 2022 eine Arztpraxis in Rheinland-Pfalz besuchen will, könnte in seinem Vorhaben scheitern und vor verschlossenen Türen stehen. Grund dafür ist eine "Protestaktion gegen die Sparpolitik im Gesundheitswesen", die die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) plant.

Protestaktion in Ingelheim: Arztpraxen am 12. Oktober 2022 zum Protest aufgerufen

Die Protestaktion steht unter dem Motto "WIR SEHEN SCHWARZ! – Für die Zukunft unserer Praxen" und richtet sich an rheinland-pfälzische Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sowie deren Praxisteams. Die Kassenärztliche Vereinigung ruft sie dazu auf, an diesem Tag ihre Praxen zu schließen und nach Ingelheim zu kommen, um dort an der Protestaktion teilzunehmen. Patient*innen, die zum Zeitpunkt Hilfe benötigen, könnten sich bei nicht lebensbedrohliche medizinische Notfälle unter der Nummer 116117 an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden.

Die Protestaktion solle dadurch "ein Zeichen gegen die Sparpolitik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Abwertung der Leistung durch die Krankenkassen" gesetzt werden. Hintergrund für den Protest sei das "Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)". Damit habe der Gesetzgeber 2019 die Regelung eingeführt, "dass ärztliche Leistungen für die Behandlung von Neupatientinnen und Neupatienten extrabudgetär, also außerhalb der streng limitierten Budgetvorgaben, vergütet werden".

Diese Regel wolle Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun wieder streichen, obwohl er sich vor drei Jahren noch selbst für deren Einführung starkgemacht habe. "Ständige Kostensteigerungen, Inflation und fehlende Fachkräfte bringen uns schon jetzt an unsere absolute Belastungsgrenze. Die wirtschaftliche und die personelle Lage unserer Praxen sind so angespannt wie lange nicht mehr", so der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KV RLP, Dr. Olaf Döscher. Bei einer Streichung der Regelung müssten Patient*innen mit deutlich längeren Wartezeiten rechnen, gerade in spezialisierten Facharztpraxen.