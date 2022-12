Einigen Supermarkt-Kund*innen wird die Situation bekannt vorkommen: Du stehst nach der erfolgreichen Abgabe deines Pfandes an der Kasse und hast beide Hände voll. Deshalb nimmst du den Pfandbon kurz in den Mund, anstatt ihn anderswo zu verstauen - immerhin könnte man so leichter vergessen, ihn einzureichen, als wenn man ihn sich zwischen die Lippen klemmt.

Was Kund*innen ganz unbewusst tun, um die Hände freizubekommen, löst bei Kassierer*innen, aber auch bei anderen Kund*innen, größten Ekel aus. Pfandbons in den Mund zu nehmen, geht gar nicht. Immerhin müssen die Supermarkt-Mitarbeitenden den durchgeweichten Zettel in die Hand nehmen und über ihren Scanner ziehen. Wer will schon die Spucke von anderen Leuten anfassen?

Spucke-feuchte Pfandbons sind nicht nur eklig, sondern auch unhygienisch

Abgesehen davon, dass es total eklig ist, können über angeleckte Pfandbons auch Krankheiten übertragen werden. Es geht in diesem Fall nicht vorrangig um Corona, sondern jegliche Krankheiten, die durch Tröpfcheninfektion weitergegeben werden. Dazu zählt beispielsweise Influenza, Erkältung, Masern, Windpocken und viele mehr, die keiner haben möchte.

Um zu vermeiden, dass ihre Angestellten sich ekeln müssen oder einer Infektionsgefahr ausgesetzt werden, hängen Supermärkte dahingehend immer wieder Schilder auf. Vor kurzem, im Dezember 2022, löste genau so ein Hinweisschild auf der Internet-Plattform Instagram eine Debatte aus. Gepostet wurde das Bild auf dem Kanal "Notes of Germany", der regelmäßig Bilder von lustigen und aufrüttelnden Hinweiszetteln hochlädt.

Scheinbar hängt besagtes Schild in Taunusstein bei Wiesbaden. Dem Corporate Design nach zu urteilen, handelt es sich bei dem Pfandautomaten um ein Gerät in einer Rewe-Filiale. Es besagt in handschriftlichen Buchstaben: "Verehrte Kunden, aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, die Leergutbons nicht in den Mund zu nehmen. Vielen Dank!" Dem Team muss also der Kragen geplatzt sein. Vermutlich war es zuvor zu einer Häufung der Fälle oder dahingehenden Beschwerden gekommen.

Schuldbewusste Nutzer*innen zeigen Einsicht

Aus den Reaktionen auf Instagram geht hervor, dass viele sich gar keine Gedanken über ihr Handeln gemacht hatten. "Ich fühle mich direkt schlecht", räumt eine Nutzerin ein und fügt ein trauriges Emoji an. "Mache ich leider auch immer", schreibt jemand anderes. Weniger verständnisvolle User sind auch zu Späßen aufgelegt und fordern scherzhaft: "Wer noch nie in Verzweiflung mit vollen Händen auf diese Haltemethode zurückgegriffen hat, werfe den ersten Pfandbon...."

Auch Einzelhandels-Mitarbeitende meldeten sich unter dem Bild zu Wort und zeigten sich dankbar, für das Engagement der Filiale: "Ich arbeite auch im Handel. Das Problem kenne ich auch. Ich nehme diese angesabberten Pfandbons nicht mehr an. Es ist eine Zumutung und sehr eklig. Ich finde den Zettel sehr gut."

Was alle Kassierer*innen erleichtern sollte, die dieses Verhalten allzu gut kennen: "Es ist eine Sauerei, wenn der Kunde den Pfandbon direkt am Automaten in den Mund nimmt, durch den ganzen Markt läuft und den klatschnassen Bon an der Kasse abgibt. Ich habe es jahrelang erlebt", ist die Tatsache, dass sich außer ihnen auch noch andere Menschen darüber aufregen.

Nicht nur Personal ist angeekelt

"Wer nimmt sowas in den Mund. BÄH Ich stecke den Bon in meinem Portemonnaie", schreibt jemand und bekommt haufenweise Zustimmung. Andere Leute wiesen auch darauf hin, dass das BPA-Thermopapier, aus dem die Bons mittlerweile bestehen, aufgrund der Zusammensetzung eine Gesundheitsgefahr darstellen könnte.

Was lernen wir daraus? Jeder trägt für sein Handeln selbst die Verantwortung. Trotzdem sollte in diesem Fall Rücksicht auf das Personal genommen werden. Selbst wenn kein Hinweiszettel in deiner Filiale hängen sollte, ersparst du den Mitarbeitenden einiges an Nerven, wenn du deinen Pfandbon nicht in den Mund nimmst.

