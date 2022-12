Der Döner für den schnellen Hunger zwischendurch - die steigenden Preise bringen viele von diesem Heißhunger-Kauf ab. Mancherorts kostet die Teigtasche mit Fleisch und Gemüse mehr als 6 Euro, teilweise sogar bis zu 10 Euro.

Umso erstaunlicher, wenn man Döner noch für unter 5 Euro bekommt. Bei der Supermarktkette Rewe gibt es an manchen speziellen Imbiss-Theken genau das: Neben Schnitzel-Sandwiches, Currywurst oder halben Hähnchen werden auch Döner verkauft. Und das für 3,50 Euro pro Portion.

Mit diesem Kampfpreis können Dönerbuden natürlich nicht mithalten. Zumal da beim Rewe-Döner schon der Schafskäse inbegriffen ist. An der Imbissbude kostet dieser meist noch 50 Cent Aufpreis. Nicht so bei Rewe. Hier bekommt man den sättigenden Snack für einen Preis, den man an Dönerbuden zuletzt vor einigen Jahren gezahlt hat und wovon man dort nur noch träumen kann.

Klar, dass das bei den klassischen Döner-Imbissbuden nicht für Freude sorgt. Wie "echo24.de" berichtet, sind Besitzer von Döner-Imbissen empört: "Würde ich meinen Döner noch für 3,50 Euro verkaufen, könnte ich in vier Wochen zumachen", wird ein Restaurant-Betreiber zitiert. Der Preiskampf ist hart und gegen die billigen Snacks von Rewe können Imbissbuden nicht ankommen - so viel ist klar. Ob Rewe dieses Angebot dauerhaft verkauft, ist noch nicht klar.

