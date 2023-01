Reutlingen vor 44 Minuten

Brandursache unklar

Mehrere Tote und Verletzte: Verheerender Brand in Pflegeheim ausgebrochen

In Reutlingen in Baden-Württemberg ist es zu einer schweren Brandkatastrophe gekommen. Ein Feuer ist in einem Heim für psychisch Kranke ausgebrochen. Ersten Angaben zufolge starben mindestens drei Personen.