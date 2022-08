Manchester/München vor 1 Stunde

Ausraster

Rentnerin rastet aus: Flugzeug muss nach Ohrfeige und Pinkelattacke in München zwischenlanden

Eine britische Seniorin hat für einen Zwischenfall in einem Flug nach Rhodos gesorgt. Ihre Wutausbrüche und Attacken führten so weit, dass ihr Flieger in München landen musste. Die Frau wurde festgenommen.