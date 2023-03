Rentenerhöhung steht an: Welche Rentner profitieren davon?

Für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Land sind das gute Nachrichten: Nach Angaben der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, verbucht die Rentenkasse steigende Einnahmen und hatte im vergangenen Jahr sogar einen Überschuss von 3,4 Milliarden Euro. "Die Kassenlage sieht sehr gut aus", sagte Roßbach der Bild am Sonntag.

Rentenerhöhung zum 1. Juli 2023: So viel mehr Geld gibt es laut Bundesarbeitsministerium

Die jährliche Rentenanpassung wird nach ihren Angaben auch in diesem Sommer "wohl ordentlich ausfallen". Im vergangenen Jahr war es im Westen ein Plus von 5,35, im Osten von 6,12 Prozent. Die offizielle Rentenanpassung zum 1. Juli wurde am Montag (20.03.2023) beschlossen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil teilte am Rande eines Kanada-Besuchs mit, dass die Rente zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent steigen wird.

"Die bisherigen Tarifabschlüsse lassen zudem erahnen, dass die Senioren auch in den kommenden Jahren auf einen Rentenaufschlag hoffen können", sagte Roßbach. Die Rentensteigerungen richten sich nach der Lohnentwicklung im Land.

"Die Zahlen beweisen: Die Rente ist stabil und bleibt stabil", sagte Roßbach. Als Gründe für die Entwicklung nannte sie die steigende Zahl an Zuwanderern und die Lebenserwartung. Diese werde nach den aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes künftig weniger stark ansteigen als bisher erwartet.

Obergrenze läuft aus: Wie geht es danach weiter?

Die Rentenbeiträge werden ihren Angaben zufolge bis 2026 stabil bleiben. Danach wird mit einem Anstieg gerechnet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte versichert, dass der Beitragssatz auch nach dem Auslaufen der bis 2025 geltenden Obergrenze nicht rapide in die Höhe schnellen wird und von einem leichten Anstieg gesprochen.

