Update vom 15.06.2023, 9.45 Uhr: Staatsanwaltschaft leitet Verfahren gegen Till Lindemann ein

Nach Berichten über Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Dies sei aufgrund mehrerer Strafanzeigen und von Amts wegen erfolgt, teilte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch mit, nachdem zunächst Bild und der Tagesspiegel berichtet hatten. Es handele sich um Anzeigen Dritter, "nicht am etwaigen Tatgeschehen beteiligter Personen", hieß es von der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben könnten derzeit nicht erteilt werden, hieß es mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und den Schutz von Persönlichkeitsrechten Beteiligter.

Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) hatte zuvor über den Fall im Justizausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichtet. Hintergrund war die Frage eines Berliner Linken-Politikers mit Blick auf Berichte über die Vorwürfe gegen den Frontmann der Berliner Band. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am vergangenen Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz am 8. Juni bekannt gaben. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", hieß es in einer Mitteilung.

"So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

Zu den Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gab es von den Anwälten auf dpa-Anfrage am Mittwochabend zunächst keine Stellungnahme.

Update vom 14.06.2023, 12 Uhr: Werden Ermittlungen gegen Till Lindemann eingeleitet?

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann wiegen schwer: Immer mehr junge Frauen werfen dem Rammstein-Sänger vor, sich hinter den Kulissen weiblichen Fans gegenüber aggressiv zu verhalten und sie in mehreren Fällen auf Aftershowpartys sogar sexuell missbraucht zu haben. Die Anschuldigungen haben einen Skandal ins Rollen gebracht, zu dem sich die Band selbst aber bisher kaum geäußert hat. Lediglich über seine Anwälte ließ Lindemann kürzlich ausrichten, die Vorwürfe seien "ausnahmslos unwahr" und man werde dagegen vorgehen. Aber wie geht es nun wirklich weiter und muss der 60-Jährige überhaupt mit rechtlichen Konsequenzen rechnen?

Um zu solchen Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen ermitteln zu können, gibt es in Deutschland juristische Regeln: Der zuständigen Staatsanwaltschaft muss ein sogenannter Anfangsverdacht vorliegen. Reine Vermutungen reichen dafür nicht aus, sondern es braucht klare Anhaltspunkte, wie detaillierte Schilderungen etwaiger Opfer über eine begangene Straftat. Vom Anfangsverdacht zu unterscheiden sind noch zwei höhere Stufen, nämlich der hinreichende Tatverdacht sowie der dringende Tatverdacht. Um von einem erfüllten Anfangsverdacht sprechen zu können, ist aber weder eine Anzeige noch ein Strafantrag nötig.

Im Fall von Till Lindemann gebe es aber bisher nicht genügend solcher konkreten Anhaltspunkte, damit ein Anfangsverdacht vorliegt. Es fehlen "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Verwirklichung von Sexualstraftaten", erklärt Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Bislang habe sich zudem keine Frau mit Anschuldigungen an die Münchner Justiz gewandt.

Wer die Ermittlungen startet, hängt zum einen vom Tatort und zum anderen vom Wohnort des Beschuldigten ab. Im Fall von Till Lindemann sammeln sich aber Vorwürfe auch über Deutschland hinaus, da die Band viele internationale Konzerte gibt. Lindemann lebt in Berlin, weshalb die lokale Staatsanwaltschaft zuständig wäre. Dort gebe es derzeit aber kein Ermittlungsverfahren gegen den Sänger, wie der RBB herausfand. Die Staatsanwaltschaft ist aber erst verpflichtet, öffentlich Auskunft über ein Verfahren zu geben, wenn ein "Mindestbestand an Belegtatsachen" erfüllt ist - vorab müssen auch die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten geschützt werden.

Konzertbesucherin Shelby Lynn hatte nach einem Rammsteinauftritt im litauischen Vilnius als erste über den möglichen Missbrauch berichtet, Lynn selbst stammt aber wiederum aus Irland. Auch die Polizei in Vilnius wolle kein Ermittlungsverfahren starten, eine Entscheidung der dortigen Staatsanwaltschaft steht aber noch aus.

Update vom 13.06.2023, 9.30 Uhr: Berlins Innensenatorin greift durch

Angesichts der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann hat Berlins Innensenatorin bekräftigt, dass es in den Liegenschaften des Landes keine Aftershow-Partys der Band geben wird. "Die Vorwürfe wiegen so schwer, dass ich dem Schutz und der Sicherheit der Frauen absoluten Vorrang gegeben habe und die Mietverträge, die angestanden hätten für die Aftershow-Partys, unterbunden habe", sagte Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. "In Berlin wird es in den Liegenschaften, die ich zu verantworten habe, keine Aftershow-Partys der Band Rammstein geben."

Spranger sagte auf Nachfrage: "Die Mietverträge für die Partys sind nicht beschlossen, das habe ich unterbunden. Die Konzerte kann ich als solches nicht verbieten, das steht nicht in meiner Hoheit." Sie fügte hinzu, natürlich gelte im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung, aber der Staat habe auch die Verpflichtung, Gefahren abzuwehren.

Dazu, wann genau sie bei geplanten Verträgen interveniert habe oder wie viele Anfragen es überhaupt gab, machte Spranger keine genaueren Angaben. Bereits am 7. Juni hatte sie auf Twitter mitgeteilt, keine Partys zulassen zu wollen.

Bei den sogenannten Liegenschaften handelt es sich nach Angaben aus der Verwaltung um zwei Flächen nahe dem Olympiastadion, in dem das Konzert im Juli stattfindet. Und zwar um Bereiche auf den Geländen von Olympiapark und Olympiabad.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Till Lindemann schaltet Anwalt ein

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er nun anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz bekanntgaben. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", hieß es in einer Mitteilung. "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

Update vom 12.06.2023, 10 Uhr: Olaf Scholz verfolgt Berichterstattung über Rammstein

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfolgt nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit die aktuelle Berichterstattung über die Band Rammstein. Der Bundeskanzler lese nicht nur den politischen Teil der Zeitungen. Insofern sei das ein Thema, das auch er in den vergangenen Tagen intensiv verfolgt habe, sagte Hebestreit in Berlin bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Nachfrage. Er sprach von Vorwürfen, "die aufgeklärt gehören".

Auf weitere Nachfrage, ob Scholz Veränderungen in der Musikbranche für nötig halte, sagte der Sprecher, die Debatte darüber sei in der Branche zu führen. Er verwies zudem auf Äußerungen von Familienministerin Lisa Paus. Die Grünen-Politikerin hatte vor wenigen Tagen gesagt, es müsse darüber geredet werden, wie gerade junge Menschen besser geschützt werden könnten. Sie lade die Musikbranche ein, dem Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus" beizutreten.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn am Donnerstag zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er nun anwaltlich vertreten, wie die Berliner Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz bekanntgaben. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", hieß es in einer Mitteilung. "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

Update vom 09.06.2023, 8 Uhr: Rammstein-Sänger Lindemann lässt Vorwürfe zurückweisen

Rammstein-Sänger Till Lindemann weist Vorwürfe gegen ihn zurück: Seine Interessen lässt der 60-Jährige nun anwaltlich vertreten. Das gaben die Berliner Rechtsanwalte Simon Bergmann und Christian Schertz nun bekannt. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", heißt es darin.

"So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr." Die Anwälte kündigten zudem juristische Konsequenzen an. "Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten."

Mehrere Frauen haben in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann erhoben. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Rammstein startet Konzertreihe in München - trotz Missbrauchsvorwürfen

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es bereits vor einigen Tagen, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne." Weiter hieß es in dem Schreiben: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Auch die Band habe aber ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Vor Zehntausenden Fans im Münchner Olympiastadion hat die Rockband unterdessen das erste Deutschland-Konzert ihrer aktuellen Europatournee gespielt. Auf die erhobenen Vorwürfe ging die Band bei ihren Auftritten am Mittwochabend nicht ein. Sänger Lindemann gab sich zwischen den Songs wie gewohnt wortkarg. Das Publikum verabschiedete er mit den Worten: "München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid."

Anders als bei den ersten Konzerten der laufenden Europatour verzichtete die Band auf das Lied "Pussy", zu dem Lindemann das Publikum sonst mit einer riesigen, penis-förmigen Schaumkanone bespritzt. Durch den Wegfall ergab sich eine kleine Verschiebung, sonst blieb das eingespielte Programm laut Setlist unverändert. Auch bei dem zweiten München-Konzert am Donnerstagabend gab es keine Stellungnahme zu den Vorwürfen.

Protest wegen Rammstein-Konzerten in München: "keine Show für Täter"

In München strömten bereits am Mittwochnachmittag Massen an Rammstein-Fans in den Olympiapark. Am Abend schlug der Band auch Protest entgegen. Rund 60 Menschen versammelten sich mit Megafon und Transparenten mit Aufschriften wie "Das Opfer ist nie schuld", "Keine Show für Täter" und "Glaubt Opfern sexualisierter Gewalt". Sie seien zwar nicht viele, aber laut, sagt eine 27-jährige Münchnerin, die sich dem Protest angeschlossen hat. "Ich wohne direkt nebenan, und für mich war der Gedanke unerträglich, hier vier Rammstein-Konzerte zu haben. Da ist es mir ganz wichtig, dass eine Gegenveranstaltung irgendwie sichtbar ist."

Einzelne Fans fühlten sich von dem Protest provoziert und zeigten in Richtung der Versammlung den Mittelfinger. Ein paar Mal musste die Polizei einschreiten; ein Sprecher berichtete gegen Ende von keinen größeren Zwischenfällen.

Update vom 08.06.2023, 6.54 Uhr: Ausverkauftes Rammstein-Konzert findet in München unter Protest statt

Vor einem vollen Münchner Olympiastadion hat die Rockband Rammstein am Mittwoch das erste Deutschland-Konzert ihrer aktuellen Europatournee gespielt. Auf die erhobenen Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann ging die Band bei ihrem Aufritt vor Zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern nicht ein. Sänger Lindemann gab sich zwischen den Songs wie gewohnt wortkarg. Das Publikum verabschiedete er mit den Worten: "München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid." Anders als bei anderen Konzerten verzichtete die Band auf das Lied "Pussy", zu dem Lindemann sonst das Publikum seit Jahren mit einer riesigen, penis-förmigen Schaumkanone bespritzte.

Mehrere Frauen erhoben in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen. Dort soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Frauen seien zuvor aus einem Bereich ganz vorn im Zuschauerraum ausgewählt worden - der sogenannten Reihe Null.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt - vor und hinter der Bühne." Weiter hieß es in dem Schreiben vom Samstagabend: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Auch die Band habe aber ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Für das Münchner Konzert gab es aufgrund der Vorwürfe bereits Konsequenzen. Eine Fan-Reihe im Sicherheitsbereich unmittelbar vor der Bühne, die sogenannte Reihe Null, wurde verboten. Das Konzept für die Aftershowpartys sei ebenfalls geändert, hieß es im Umfeld der Berliner Band. Zudem gibt es eigene Untersuchungen der Band. Dazu sollen schon Zeugenaussagen vorliegen. Eine Anwaltskanzlei befragt Mitarbeiter der Crew, das Sicherheitsteam, die Band. Auch möglicherweise betroffene Frauen sollen befragt werden.

Aufgrund der Vorwürfe hatten vor dem Konzert rund 60 Menschen gegen den Auftritt der Band protestiert und Ankommende zum Boykott aufgefordert. Die Polizei musste einzelne aggressiv auftretende Fans von den Protestierenden fernhalten. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei verlief die Versammlung ohne größere Zwischenfälle.

Rammstein ist derzeit auf Europatournee. Nach drei weiteren Konzerten in München in dieser Woche spielt die Band im Juli drei weitere Deutschland-Konzerte in Berlin.

Update vom 07.06.2023, 14.40 Uhr: YouTuberin Kayla Shyx berichtet von Rammstein-"Afterparty"

Immer mehr Frauen melden sich zum Skandal um Rammstein und Sänger Till Lindemann zu Wort: Sie berichten von Gesprächen mit Crew-Mitarbeitern, die weibliche, vor allem junge Fans zu Aftershowpartys und in den Backstagebereich der Konzerte einladen. Mit dem Versprechen, dort Lindemann persönlich kennenlernen zu dürfen.

Was sich zunächst nach einem wahrgewordenen Traum jedes Rammstein-Fans und einem regelrechtem Privileg anhört, soll aber eine miese Masche sein, um dem 60-jährigen Sänger Frauen zum Sex zuzuführen. Besonders perfide daran ist, dass die Fans vorab nichts vom wahren Zweck des Treffens wissen und zusätzlich mit Alkohol und Drogen ausgeknockt werden sollen, heißt es in den Statements. YouTuberin Kayla Shyx hat im Sommer 2022 ein Konzert der Band besucht und wurde dort ebenfalls zu einem exklusiven Treffen gelockt. In einem ausführlichen Video spricht sie nun über ihre verstörenden Erlebnisse.

Sie habe eigentlich schon viel früher darüber reden und andere Frauen damit warnen wollen, sich aber nicht getraut. Sogar ihr ehemaliges Management habe ihr davon abgeraten. Nun tut sie es aber doch: In dem 37-minütigen Video mit dem Titel "Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert" erzählt sie, dass die Bandmitarbeiterin Alena M. (die mittlerweile entlassen wurde) gezielt junge Frauen auf Social-Media anschreibe sowie im Club oder während der Konzerte anspreche. Teils verlange sie nach Fotos der Fans, aus denen sich Till Lindemann dann eine Frau aussuche, mit der er nach dem Konzert Sex oder sogar während des Auftritts unter der Bühne Oralverkehr habe.

Die Frauen wüssten vorab nichts von den sexuellen Handlungen, die von ihnen verlangt werden. Älter als 30 dürften die Auserwählten nicht sein, nach unten gebe es keine Altersgrenze und auch keine Ausweiskontrollen, erzählt Kayla. Sie war zu diesem Zeitpunkt 20, ihre Freundin, die sie begleitete, gerade einmal 18 Jahre alt. Sie und weitere junge Frauen seien nach dem Konzert zu einem exklusiven Treffen gelotst worden, bei dem es sich aber nicht um die offizielle Aftershowparty handelte. Ihre Handys mussten sie bei der Security abgeben. "Da hätte ich eigentlich direkt umdrehen sollen." Alena M. habe die Mädchen aber immer wieder beruhigt, dass alles in Ordnung sei. Ein Verhalten, das Kayla im Nachhinein als "perfide" bezeichnet.

In einem separaten Raum, im dem lediglich zwei Sofas sowie Kühlschränke mit alkoholischen Getränken standen, sollten die Frauen auf Till Lindemann warten und in der Zwischenzeit trinken. Einige der Mädchen hätten laut der YouTuberin bereits "benommen" gewirkt. Mit der Ausrede, auf die Toilette zu müssen, habe sie sich aus dem Raum stehlen können. Von zwei anderen Fans erfuhr sie dann, dass sie Till Lindemann aus der Gruppe persönlich jemanden aussuche, mit dem er Sex haben wolle. Was diese Auswahl bedeute, wüssten die Fans aber nicht, bis es so weit ist. "Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier Teil einer potenziellen Orgie werde. […] Ich bin gerade hier als potenzieller Fick. Diese Realisation war so schlimm", sagt Kayla.

Kayla und ihre Freundin entschieden daraufhin, den Raum sofort zu verlassen. Als sie Alena M. darüber informierten, Till Lindemann nicht treffen zu wollen, sei die Stimmung sofort umgeschlagen. Die restlichen Fans seien anschließend in das Hotel des Sängers gefahren worden - weiterhin ohne zu wissen, was wirklich hinter der "Aftershowparty" stecke. Von vielen anderen Mädchen habe sie erfahren, dass sie keinerlei Erinnerung mehr an das Treffen hätten, aber am nächsten Morgen eindeutige Verletzungen, auch im Intimbereich, aufwiesen. Zudem teilt Kayla viele Screenshots von WhatsApp-Verläufen, die zeigen, wie sie nach dem Geschehen panisch einem Bekannten von dem Erlebnis erzählte: "Es war so krank." Der Missbrauch sei Teil jedes Konzerts, die anderen Bandmitglieder seien aber nicht involviert.

Kaylas Video hat mittlerweile fast 3 Millionen Aufrufe erreicht und eine riesige Ressonanz erhalten. In etlichen Kommentaren wird sie für ihren Mut gelobt, sich nun doch noch offen zur Sitation geäußert zu haben. (th)

Update vom 07.06.2023, 7.25 Uhr: Rammstein feuert "Casting-Direktorin" nach schlimmen Vorwürfen

Mehrere Frauen erhoben in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollen. Dort soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Frauen seien zuvor aus einem Bereich ganz vorn im Zuschauerraum ausgewählt worden - der sogenannten Reihe Null.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt - vor und hinter der Bühne." Weiter hieß es in dem Schreiben: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Auch die Band habe aber ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Seit diesem Statement hat sich die Band auf ihren Social-Media-Kanälen allerdings nicht mehr zum Thema geäußert. Hinter den Kulissen soll es aber eine drastische Personaländerung gegeben haben: Rammstein habe sich von der Assistentin Alena M. getrennt, wie es in Berichten des Bayerischen Rundfunks sowie der Welt heißt. Die Mitarbeiterin soll dafür verantwortlich gewesen sein, junge Fans aus der Reihe Null zu "casten" und diese anschließend Till Lindemann für sexuelle Handlungen zugeführt haben.

Alena M. soll nicht im Sinne des Band-Managements gehandelt haben

Dies sei aber nicht im Auftrag des Rammstein-Managements geschehen, heißt es beim BR. Auf ihrer Instagram-Seite bezeichnet sich Alena M. selbst als "Casting-Direktorin", die Rammstein auf ihrer Tour begleite. Nun sei ihr jedoch der Zutritt zu den Konzerten "mit sofortiger Wirkung" verboten worden. Die ehemalige Mitarbeiterin wurde auch in einem Video der YouTuberin Kayla Shyx sowie von Shelby Lynn erwähnt: Beide Frauen beschuldigen Alena M., weibliche Konzertbesucher anzusprechen und sie zu Aftershowpartys einzuladen, wo sie dann Till Lindemann treffen sollen. Dass es dort zum Sex mit dem Sänger kommen soll, werde aber verschwiegen. Alena M. hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Nach Vorwürfen gegen Rammstein Änderungen in Kulturbranche gefordert

Angesichts der heftigen Vorwürfe gegen die Band gibt es aber auch Forderungen aus der Politik nach mehr Schutz vor Übergriffen in der deutschen Kulturbranche. Vor den geplanten Rammstein-Konzerten in München hat der Veranstalter bereits Veränderungen angekündigt. Von diesem Mittwoch an sind vier Rammstein-Konzerte in München geplant. So soll es die sogenannte Reihe Null nicht geben und auch keine Aftershow-Partys. Außerdem habe das Management ein Awareness-Konzept angekündigt, Details dazu lagen noch nicht vor. Nach dpa-Informationen hat die Band auch eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, die die Vorwürfe prüfen soll.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth verurteilte Übergriffe in der Kultur scharf. "Patriarchales Mackertum und sexuelle Übergriffe haben in der Musikbranche, wie überhaupt in Kunst und Kultur und auch überall sonst, nichts mehr zu suchen", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie begrüße den Mut vieler junger Frauen, offen über ihre teilweise traumatischen Erlebnisse zu sprechen.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte Veränderungen in der Musikbranche. "Sexuelle Übergriffe kommen in allen Lebenslagen vor. Auch auf Festivals oder Konzerten treffen sehr viele Menschen an einem Ort aufeinander, dazu kommen oft Alkohol und Drogen, was die Hemmschwelle bei Tätern senkt und die Opfer orientierungslos machen kann." Das sei nicht neu, aber es müsse darüber geredet werden, wie gerade junge Menschen besser geschützt werden könnten.

Sie lade die Musikbranche ein, dem Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus" beizutreten. Das Bündnis sei ein breiter Zusammenschluss aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Medien, Kultur und Zivilgesellschaft, sagte Paus. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) zeigte sich dazu offen. Der Verband sei mit dem Ministerium ins Gespräch gegangen, "um diesen wichtigen Prozess gemeinsam voranzubringen", sagte ein Sprecher.

Update vom 06.06.2023, 17 Uhr: Rammstein geht Vorwürfen selbst nach

Die Band Rammstein geht Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Umgang ihres Sängers Till Lindemann (60) mit Frauen selbst nach. Auch dafür hat die Berliner Band nach dpa-Informationen nach dem Start der laufenden Tour in Vilnius in Litauen eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Ziel ist es demnach, die Sachlage aufzuklären. Dabei geht es etwa um den Einsatz von Drogen ohne Wissen der Beteiligten im Umfeld des Konzertes.

Mehrere Frauen erhoben in den vergangenen Tagen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne." Weiter hieß es in dem Schreiben vom Samstagabend: "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Auch die Band habe aber ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Von Mittwoch an sind vier Rammstein-Konzerte in München geplant. Dort wurden bereits einige Veränderungen angekündigt: So soll es die sogenannte Reihe null in München nicht geben und auch keine Aftershow-Partys. Außerdem habe das Management ein Awareness-Konzept angekündigt, Details dazu lagen noch nicht vor.

Update vom 06.06.2023, 13.30 Uhr: Paus fordert Änderungen bei Konzertbetrieb

Nachdem die Kritik an der Band Rammstein und Sänger Till Lindemann anhält, hat sich nun auch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in die Debatte eingeschaltet. Die Grünen-Politikerin Lisa Paus machte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP deutlich, dass alles unternommen werden müsste, um solche mutmaßlichen Missbrauchsfälle in Zukunft zu verhindern. "Gerade junge Menschen müssen hier vor Übergriffen besser geschützt werden", betonte Paus.

Zum einen wünscht sich die Familienministerin konkrete Maßnahmen zum Schutz von Konzertbesucher*innen. Dabei sollen sogenannte Awareness-Teams verstärkt werden, die Menschen, die Probleme mit Belästigungen körperlicher und psychischer Art haben, vor Ort unterstützen. Auch solle es Schutzbereiche für Frauen geben. Das "Row Zero"-System - also die gezielte Auswahl von Frauen für die erste Reihe bei Konzerten, soll hingegen verhindert werden.

Insgesamt wünscht sich Paus mehr Bewusstsein bei Künstlern und Veranstaltern. Sie wünsche sich eine "ernsthafte Debatte über die Verantwortung von Künstlern und Veranstaltern gegenüber ihren Fans" und forderte die Musikbranche auf, einem "Bündnis gegen Sexismus" beizutreten.

Update vom 06.06.2023, 8.30 Uhr: Rossmann stellt Verkauf von Rammstein-Parfüm ein

Der Sexismus- und Belästigungsskandal um die Band Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann zieht immer weitere Kreise: Nachdem die Stadt München entschieden hat, die sogenannte "Reihe Zero" bei den vier anstehenden Konzerten im Olympiastadion zu streichen, um so weibliche Fans zu schützen, reagiert nun auch die Drogeriekette Rossmann auf die schweren Vorwürfe.

Sänger Lindemann wird beschuldigt, weibliche Fans nach Konzerten sexuell belästigt und sogar unter Drogen gesetzt und anschließend missbraucht zu haben. Zudem steht er wegen eines Videos und Gedichtbands scharf in der Kritik, welche Pornoszenen mit jungen Frauen und Vergewaltigungsfantasien enthalten sollen. Auch der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat sich aus diesem Grund von dem 60-Jährigen distanziert.

Rossmann ergreift nun ebenfalls einen drastischen Schritt und wirft Parfüms der Band aus dem Online-Shop. Im Interview mit der Bild-Zeitung erklärte eine Sprecherin des Unternehmens die Entscheidung folgendermaßen: "Die Entwicklungen waren Anlass für uns, den Online-Verkauf des Rammstein-Parfüms einzustellen und sämtliche Schritte einzuleiten, um die Bewerbung der Produkte zu stoppen."

Rossmann habe die aktuelle Berichterstattung über Rammstein verfolgt und daher diesen Entschluss gefasst. Zuvor wurde im Online-Shop des Drogeriemarkts beispielsweise das Parfum "Kokain" verkauft.

Originalmeldung vom 05.06.2023: Rammstein-Skandal spitzt sich zu - nun reagiert Münchner Konzert-Veranstalter

Die Aufregung um Rammstein geht weiter: Nachdem der Verlag Kiepenheuer & Witsch seine Zusammenarbeit mit Sänger Till Lindemann mit sofortiger Wirkung beendet hatte, reagiert nun auch der Veranstalter von vier Konzerten in München. Wie die Bild berichtet, habe die Olympiapark GmbH für die anstehenden Konzerte am 7., 8., 10 und 11. Juni in München die sogenannte "Row Zero" gestrichen. Außerdem solle es keine Aftershow-Partys geben. Zu diesem Schritt habe man sich nach Gesprächen mit der Band entschlossen.

Am Montag, dem 5. Juni, hatte sich auch der Münchner Stadtrat mit dem Umgang mit der Band beschäftigt. Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, haben drei Stadtratsfraktionen einen Antrag gestellt, der die Sicherheit für Konzertbesucherinnen und -besucher erhöhen soll. Anlass seien die öffentlich erhobenen Vorwürfe gegen den Sänger der Band Rammstein, wie die Fraktion Grüne/Rosa Liste am Montag in München mitteilte.

Debatte um Rammstein und Till Lindemann: auch Verlag distanziert sich

Der Antrag sieht unter anderem vor, mehr sichere Plätze bei Konzerten zu schaffen. Auch soll geprüft werden, ob eine Fan-Reihe vor der Absperrung an der Bühne - die sogenannte Row Zero (Reihe null) - künftig aus Sicherheitsgründen verboten werden kann. Bei Rammstein-Konzerten tanzten oft Frauen direkt am Bühnenrand in diesem abgesperrten Bereich. Der Antrag wird von den Fraktionen Grüne/Rosa Liste, Die Linke/Die Partei und ÖDP/München Liste unterstützt. Nach Angaben der Grünen-Fraktion entscheidet die Stadtspitze, wann über den Antrag abgestimmt wird. Die nächste Vollversammlung des Stadtrats ist am 28. Juni. Diese wäre allerdings zu spät, um für die aktuell geplanten Konzerte noch eine Rolle zu spielen.

Zuvor hatte der Verlag Kiepenheuer & Witsch seine Zusammenarbeit mit Lindemann bereits beendet. Der Kölner Verlag, der die Bände "In stillen Nächten" und "100 Gedichte" mit teils heftig umstrittenen Gedichten Lindemanns herausgebracht hatte, gab seine Entscheidung kürzlich bekannt. "Mit Erschütterung haben wir in den letzten Tagen öffentlich gewordene Vorwürfe gegen Till Lindemann verfolgt", schrieb Verlegerin Kerstin Gleba. "Unser Mitgefühl und unser Respekt gilt den betroffenen Frauen." Bei den Berichten geht es um Kritik am Umgang des 60-Jährigen mit Frauen.

"Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienene Buch 'In stillen Nächten' eine Rolle spielt", heißt es in der Begründung des Verlags.

In einem seit drei Jahren im Netz kursierenden Video zum Lindemann-Song "Till The End" ist der Sänger in zahlreichen pornografischen Szenen mit jungen Frauen zu sehen. In einigen Sequenzen wird ein Gedichtband dabei verwendet und ein Gedicht zitiert.

Vom Verlag war zunächst nicht zu erfahren, seit wann dieses Video bei den zuständigen Stellen bekannt ist. Der ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch erschienene Band "100 Gedichte" war 2020 in der Diskussion wegen Vergewaltigungsfantasien in dem Gedicht "Wenn du schläfst". Der Verlag hatte Lindemann damals in Schutz genommen: "Die moralische Empörung über den Text dieses Gedichts basiert auf einer Verwechslung des fiktionalen Sprechers, dem sogenannten 'lyrischen Ich' mit dem Autor Till Lindemann", hieß es in einer Stellungnahme.

Nun rückt der Verlag vom Sänger ab. "Wir werten dies als groben Vertrauensbruch und als rücksichtslosen Akt gegenüber den von uns als Verlag vertretenen Werten", schrieb Verlegerin Gleba. "Wir verteidigen aus voller Überzeugung die Freiheit der Kunst. Durch die Frauen demütigenden Handlungen Till Lindemanns im besagten Porno und die gezielte Verwendung unseres Buches im pornografischen Kontext wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem 'lyrischem Ich' und dem Autor/Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt." Aus Sicht des Verlags "überschreitet Till Lindemann für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen". Die Zusammenarbeit werde beendet, "da unser Vertrauensverhältnis zum Autor unheilbar zerrüttet ist".

Statement von Rammstein zu Vorwürfen gegen Sänger Lindemann

Nach der zunehmenden Kritik hat sich die Band mittlerweile auch selbst zu Wort gemeldet. "Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden", schrieb Rammstein am Samstag auf Instagram. "Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst."

Dass die Fans sich sicher fühlen könnten, sei der Band wichtig - "vor und hinter der Bühne". "Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge." Gleichzeitig betont die Gruppe: "Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden."

Zuvor hatte sich die Band am 28. Mai auf Twitter zu Wort gemeldet: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt."

