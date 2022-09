Was " Quiet Quitting " meint

Was Work-Life-Balance damit zu tun hat

Wie die Reaktionen auf den Trend aussehen

Ein Video mit dem Titel "on quiet quitting #workreform" des TikTokers zaidleppelin ist mit 3,5 Millionen Aufrufen viral gegangen. Darin erzählt er, dass er kürzlich auf die Begriffe "quiet quitting" aufmerksam geworden. Dabei gehe es nicht darum, seinen Job zu kündigen, sondern vielmehr darum, die Idee "über die Pflicht hinauszugehen" hinter sich zu lassen. Das heißt, man erledigt noch immer seine Aufgaben, verschreibt sich aber nicht der "hustle culture mentality". "Hustle Culture" ist sozusagen der Gegenpart zur "Work-Life-Balance" und meint eine 'höher, schneller, weiter"-Mentalität und eine Fixierung auf die Karriere. Beim Quiet Quitting verabschiede man sich von der Idee, dass die Arbeit das Leben bestimmt, denn der eigene Wert sei nicht von der Produktivität bei der Arbeit bestimmt.

Bessere Work-Life-Balance durch Dienst nach Vorschrift?

Quiet Quitting meint nichts anderes als "Dienst nach Vorschrift". „Die Leute gehen nicht über die Pflicht hinaus – sie bücken sich nicht mehr für ihre Arbeitgeber und opfern ihre geistige und körperliche Gesundheit“, sagte Allison Peck, Karrierecoach, gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenformat today. "Sie tun das, wofür sie bezahlt werden." Die Arbeitspsychologin Rosemarie Bender erklärt gegenüber ntv: "Viele Menschen sind deswegen unmotiviert auf der Arbeit, weil sie auch oft die Unternehmen nicht verstehen. Ich erlebe das oft, dass die Menschen sagen: 'Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Unternehmen sich hinentwickelt. Ich verstehe die Entscheidungen nicht mehr und kann sie auch im Alltag gar nicht mehr umsetzen.'"

Eine stille Kündigung scheint auch eine Frage der Generation zu sein. So wird vor allem der jungen Generation Z oft nachgesagt, sie sei faul und habe keine Lust zu arbeiten. Mit der Generation Z sind in etwa die Menschen gemeint, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) äußert ein Gastro-Unternehmer: "Beim Bewerbungsgespräch ist die Drei-Tage-Woche Bedingung, und verdienen will man so viel wie derjenige, der schon einige Jahre Berufserfahrung hat." Eine Ärztin spricht gegenüber der NZZ von einer "Opfermentalität" und vermisst die Loyalität jüngerer Arbeitnehmer*innen. Inzwischen stelle sie nur noch ältere Wiedereinsteiger*innen ein. Diese seien es gewohnt, ihre Pflichten zu erfüllen.

Dabei ist jedoch fraglich, was unter "Pflichten" verstanden wird. Denn beim Quiet Quitting geht es lediglich darum, nicht rund um die Uhr erreichbar zu sein und nicht mehr zu leisten als im Vertrag verlangt wird. Die Personalchefin einer Zürcher Digitalmarketingagentur, Sara Monteiro, sagt der NZZ, sie bewundere den Mut und das "emanzipierte Verhalten" der Generation Z. Die jungen Menschen würden so auch mehr Sensibilität für Gendergerechtigkeit, Diskriminierung und psychische Gesundheit mit in Unternehmen bringen, wovon "alle im Büro profitieren" würden.

Quiet Quitting: Eine Generationenfrage?

Auch im Netz gibt es klare Meinungen zum Quiet Quitting. So kritisiert eine Nutzerin auf Twitter die heutige Leistungsgesellschaft: "Quiet quitting, das: Vorwurf an Arbeitnehmende, Arbeitgebenden gegenüber kein Stockholmsyndrom zu entwickeln." Ein anderer User schreibt: "quiet quitting ist der größte Witz überhaupt. Die Leute machen einfach ihre komplette vertraglich vereinbarte Arbeit und Arbeitgeber framen das als Kündigung. Ich kann mir nicht erklären, wo dieser Fachkräftemangel herkommt."

Ein Nutzer hält dagegen: "Wenn für die Gen Z 'Arbeit nur eine Option unter vielen' ist, ist das schlecht für unser BIP, den Ausbildungsbedarf und die sinkenden Renten. Geringeres Arbeitsangebot ließe sich nur mit sehr stark steigender Produktivität kompensieren. Unwahrscheinlich!" Ein weiterer User behauptet: "Wie heißt es so schön? Die erste Generation baut auf, die zweite macht es groß und die dritte fährt es an die Wand." Es scheint zwei Lager zu geben: Die einen, die von einer "leistungslosen Gesellschaft" sprechen, in der die "Arbeiterklasse für das leistungslose Milieu" aufkommen müsse. Und die Gruppe, die sagt, es sei normal, sich an die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu halten und auf seine mentale Gesundheit zu achten, statt auch nach Feierabend erreichbar zu sein und Überstunden ohne Ende zu sammeln.

Der Wirtschaftspsychologe Nico Rose erklärt gegenüber der Wirtschaftszeitschrift Capital: "Psychologisch attraktive Aspekte der Arbeit, zum Beispiel das Erleben von Selbstwirksamkeit oder das Ausleben der ureigenen Stärken stand in der Vergangenheit nicht so sehr im Vordergrund. Es ging vor allem um den sichtbaren, externen Karriereerfolg: Geld, Status, gesellschaftlicher Aufstieg. Aktuell scheint der 'psychologische Karriereerfolg' deutlich höher gewichtet zu werden."

Dabei gehe es mehr um den intrinsischen Erfolg, also darum, welche Art von Arbeit als erfüllend wahrgenommen wird und wie die eigenen Stärken am besten eingebracht werden können. Wichtig für Führungskräfte sei es, den Arbeitnehmer*innen regelmäßiges Feedback zu geben und ihnen vor allem Wertschätzung entgegenzubringen. Dabei sollte auch zwischen Wertschätzung für die Leistung und Wertschätzung für die Person unterschieden werden. "Man kann lernen, den Menschen unabhängig von seiner Leistung zu wertschätzen, in seinen Besonderheiten zu akzeptieren und zu achten – losgelöst davon, was dieser gerade leistet."