Wie die Bischoff-Brauerei mitgeteilt hat, wurde das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beendet. Stattdessen hat das Amtsgericht Dr. Jürgen Erbe als Insolvenzverwalter bestellt. Jetzt wird der Betrieb der Privatbrauerei kontrolliert heruntergefahren, so könnten Verluste minimiert werden.

"So gerne wir diesen Schritt vermieden hätten – in diesem Fall ist er leider unumgänglich", sagt der zuständige Insolvenzverwalter Dr. Jürgen Erbe von Schultze & Braun. Nachdem die finanziellen Ressourcen des Unternehmens komplett aufgebraucht sind und mehrere potenzielle Investoren abgesprungen sind, blieb dem Familienunternehmen nichts anderes übrig.

Brauerei Bischoff: Defekte Leitung schränkt Bier-Produktion ein

Das 1866 gegründete Familienunternehmen hatte bereits Ende 2020 einen Insolvenzantrag gestellt. Die Gründe, die zur Insolvenz geführt haben, konnten im danach nicht beseitigt werden. Auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, meint Sven Bischoff, geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei in einer Pressemitteilung.

Zu den Auswirkungen der Pandemie kommt ein weiteres Problem: Eine defekte Ammoniakleitung legt die Kühlung lahm. Das bedeutet, dass die Brauerei nicht mehr die Menge an Bier produzieren kann, die eigentlich möglich wäre und für die es auch Aufträge gab. Dadurch sei der Betrieb nicht kostendeckend gewesen, sagt Bischoff.

Die Produktion kann aber schnell wieder hochgefahren werden, meint der Gesellschafter: "Wenn ein Investor frisches Kapital für die notwendigen Reparaturen zur Verfügung stellt und neue Aufträge mitbringt."

Investor kurz vor Unterzeichnung abgesprungen

In der Vergangenheit gab es bereits Interesse von mehreren Investoren, meint Matthias Braun, Pressesprecher von Schultz & Braun. "Sie haben sich jedoch kurz vor der Unterzeichnung zurückgezogen - aus unterschiedlichsten Gründen", erläutert Braun.

Obwohl der Betrieb aktuell runtergefahren wird, sei es jedoch immer noch möglich als Investor einzusteigen. "Für den Einstieg ist ein Kapital in Höhe von rund zwei Millionen Euro nötig, um die Übernahme der Brauerei und die Reparaturen, wie die Ammoniakleitung finanzieren zu können", sagt Braun.

Eine Deadline, bis wann ein Investor gefunden werden muss, kann Braun nicht festlegen. "Die Gläubigerversammlung hat beschlossen, den Betrieb herunterzufahren. Aber das ist bei einer Brauerei ein Prozess. Man kann nicht einfach das Licht ausschalten. Der Brauprozess muss abgeschlossen sein. Das Bier, das angesetzt ist, muss fertig gebraut werden und die Tanks gereinigt. Das wird noch Tage und Wochen dauern", erläutert er. Es sei also noch etwas Zeit.

Brauerei Bischoff: Allen 40 Mitarbeiter*innen wurde gekündigt

Den rund 40 Mitarbeiter*innen musste jedoch trotzdem gekündigt werden, meint Braun. "Der Insolvenzverwalter ist daran gebunden." Die, die nicht gebraucht werden, um den Prozess herunterzufahren, wurden freigestellt. "Doch Kündigung heißt nicht, dass die Mitarbeiter ihren Job verlieren", erläutert Braun.

Ein neuer Investor könne die Belegschaft wieder einstellen. Immerhin bringen sie Erfahrung im Umgang mit den Maschinen mit, kennen den Betrieb und haben Kundenkontakte. Allerdings bleibt diese Entscheidung dem Investor überlassen und viele Mitarbeiter*innen werden sich aktuell auch nach einer anderen Stelle umsehen. Umso wichtiger sei es, schnell einen neuen Investor zu finden, meint der Pressesprecher: "Doch die Hoffnung ist noch da."

Auch Sven Bischoff glaubt an den Betrieb. Seine Familie und er hätten bis zuletzt alles versucht, um die Brauerei zu retten. "Wir glauben weiterhin an das Potenzial von Bischoff und haben in der Vergangenheit viel in die Brauerei investiert. Ich hoffe, dass in Winnweiler auch künftig Bier gebraut werden kann."

