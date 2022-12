Die Deutsche Post prüft, für die schnellere Zustellung von Briefen einen Zuschlag zu verlangen. Das sagte Nikola Hagleitner, im Konzernvorstand für Briefe und Pakete verantwortlich, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Mittwochsausgabe. Die Kunden könnten dann entscheiden, ob ihnen eine besonders schnelle Zustellung einen Aufpreis wert sei, erläuterte Hagleitner.

In Deutschland ist die Post demnach gesetzlich verpflichtet, wenigstens 80 Prozent der Briefe am folgenden Tag zuzustellen. Hagleitner sagte, die Post brauche mehr Flexibilität. "Die starren Laufzeitvorgaben halten wir in der Ära der elektronischen Kommunikation für nicht mehr zeitgemäß", sagte sie.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska (Deutsche Presse-Agentur GmbH)