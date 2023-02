In Losheim am See schnappt die Polizei einen berüchtigten Betrüger

Der Mann war jahrelang auf der Flucht und verwendete dabei 29 Identitäten

und verwendete dabei Bei der Durchsuchungen finden die Beamten weitere gefälschte Urkunden

Am Nachmittag des Fastnachtsdienstags (21. Februar 2023) konnte die Polizei Nordsaarland in Losheim am See einen lang gesuchten Betrüger festnehmen. Wie die Polizei berichtet sei gegen den 53-Jährigen ein internationaler wie nationaler Haftbefehl wegen diverser Straftaten bestanden. Vor allem wegen Betrugs- und Urkundendelikte sei der Mann gesucht worden.

Chamäleon wird endlich gefasst: Betrüger benutzte 29 Identitäten

Auch außerhalb Deutschlands soll der Mann weitere Straftaten begangen haben. Laut der Polizei Nordsaarland soll der Mann jahrelang auf der Flucht gewesen sein und habe dabei insgesamt 29 verschiedene Identitäten verwendet. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Mann gerade in Losheim am See aufhalte, wo sie ihn widerstandslos festnehmen konnten.

Bei der Festnahme wurden Urkunden gefunden, die er sich auf bisher unbekannte Weise unter einer falschen Identität beschafft hatte. Der Mann wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken überführt. Als die Ermittler ein Wohnhaus durchsuchten fanden sie verfälschte Urkunden des Mannes, unter anderem Hochschulzertifikate und -Abschlüsse, die der Mann wohl nie abgelegt hat und weitere gefälschte Ausweise.

Diese Artikel können dich auch interessieren: