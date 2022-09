Deutschland vor 1 Stunde

Immobilien

Platzt jetzt der Traum vom Eigenheim? Mittelschicht hat keine Chance auf Immobilien-Kauf

In vielen deutschen Städten können sich Normalverdiener kein Eigenheim mehr leisten. Mittlerweile muss man vielerorts mindestens 5000 Euro brutto verdienen, um an die eigenen vier Wände denken zu dürfen. Doch auch mit diesem Gehalt wird es in manchen Städten knapp.