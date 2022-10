Otterberg vor 49 Minuten

Schwerer Unfall

Fahrerflucht nach Unfall durch Geisterfahrt: 49-jährige Fahrerin schwer verletzt - 25.000 Euro Schaden

Eine 49-jährige Fahrerin wurde am Montagabend (3. Oktober) schwer verletzt, als ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr fuhr. Er ließ die Frau und ihre Tochter verletzt am Unfallort zurück.