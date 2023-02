28.02.2023, Niedersachsen, Bramsche: Ein Polizist steht an der gesperrten Straße. Zwei Menschen sind ersten Angaben der Polizei zufolge in der Nähe einer Grundschule in Bramsche (Landkreis Osnabrück) durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze, ein Mann, ist von der Polizei festgenommen worden, wie die Beamten mitteilten. Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen. Foto: Sina Schuldt (dpa)

