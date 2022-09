Rheinland-Pfalz vor 36 Minuten

Lebensmittelwarnung

Ochsenmaulsalat kann Listerien enthalten - Lebensmittelwarnung geht an Verbraucher

In einem bestimmten Ochsenmaulsalat können Listerien enthalten sein, der in Märkten, unter anderem in Rheinland-Pfalz, vertrieben wird. Das geht aus einer aktuellen Lebensmittelwarnung hervor.