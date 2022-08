Oberotterbach: Vollbrand eines Autos

Oberotterbach vor 31 Minuten

Vollbrand

Auto geht plötzlich in Flammen auf: Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen

In Oberotterbach ging ein Auto am Sonntag (28. August 2022) in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der Rauch, der sich im vorderen Teil des Fahrzeuges plötzlich bildete, hatte den Fahrer gewarnt.